GBL werkt naarstig verder aan de transformatie van zijn portefeuille.

GBL heeft nog werk om de beurskorting op de actiefwaarde terug te dringen. Eind 2021 noteerde het aandeel met een koers van 85 euro nog altijd 40 procent onder de netto-actiefwaarde van 143,9 euro per aandeel. Die hoge korting steekt schril af tegen de beperkte kortingen of zelfs premies bij andere investeringsmaatschappijen. De korting bij GBL is hardnekkig, onder meer omdat de beleggers een groot deel van de portefeuille gemakkelijk kunnen nabootsen. Het geraamte bestaat uit beursgenoteerde waarden als SGS, Pernod-Ricard en adidas.Om beleggers toch een uniek aanbod te kunnen doen, stopt GBL almaar meer durfkapitaal en alternatieve beleggingen in zijn portefeuille. Die niet-beursgenoteerde activa maken al ruim 25 procent van de portefeuille uit. Tegen 2040 moet dat stijgen tot 40 procent, ook omdat die activa hogere rendementen beloven. Begin deze week kondigde GBL aan dat het voor 1 miljard euro een meerderheidsbelang neemt in het niet-beursgenoteerde Affidea, een Europese speler in medische beeldvorming. Op de beursgenoteerde bedrijven verwacht GBL de volgende jaren een rendement van 5 tot 10 procent, terwijl durfkapitaal een rendement van 15 tot 20 procent belooft. De portefeuille van alternatieve investeringen, verzameld onder Sienna Investment Managers, moet 15 procent halen. De nieuwe samenstelling van de portefeuille zou een rendement van meer dan 10 procent per jaar moeten opleveren. In de periode 2012-2021 bedroeg het gemiddelde jaarlijkse rendement 7 procent. GBL wil het systematisch beter doen dan de belangrijkste referentie-index, de Euro Stoxx 50. In afwachting dat de beleggers overtuigd raken van dat potentieel, koopt GBL eigen aandelen in. Dat is een logische zet, want zo investeert de holding in haar eigen activa met een korting van ruim 30 procent. Vorig jaar zijn voor 407 miljoen euro aandelen ingekocht. Dit jaar staat de teller op 131 miljoen, of ongeveer 1 procent van de uitstaande aandelen.De resultaten van 2021 zijn behoorlijk maar nog niet overtuigend. De netto-actiefwaarde steeg met 10 procent, maar de Euro Stoxx 50 ging in dezelfde periode 19 procent vooruit. Dankzij de recente inkoop van eigen aandelen steeg de netto-actiefwaarde per aandeel met 13 procent. De kasinkomsten uit de beleggingen, die de basis vormen voor het dividend, stegen met 8 procent tot 474 miljoen euro. Daarmee kan de holding haar dividend over 2021 met 8 procent verhogen tot 2,75 euro per aandeel. De sterren in de portefeuille van GBL zijn al lang niet meer Engie of TotalEnergies, maar ook niet meer adidas of Umicore. Recente aanwinsten als Webhelp, Canyon en Voodoo, en de portefeuille van alternatieve beleggingen van Sienna Investment Managers maken nu het mooie weer. Webhelp bijvoorbeeld, een specialist in de uitbesteding van bedrijfsprocessen, steeg vorig jaar stevig in waarde, bij een omzetstijging van 27 procent. GBL gelooft dat met die relatief kleine bedrijven meer aandeelhouderswaarde te creëren valt. Op die manier wil GBL de kleine voorsprong op de Euro Stoxx 50 de volgende jaren weer uitdiepen. Sinds 2021 haalt GBL 10,8 procent rendement per jaar, de Europese aandelenindex 9,1 procent.ConclusieGBL werkt naarstig verder aan de transformatie van zijn portefeuille. Een groter aandeel van durfkapitaal in snel groeiende ondernemingen moet de basis leggen om de volgende jaren de beurs te kloppen. Voorlopig is dat aandeel te klein om het verschil te maken en de beleggers te overtuigen. Dat betekent ook dat het aandeel noteert met een korting van ruim 30 procent en een behoorlijk dividendrendement van 3 procent kan bieden. We behouden het koopadvies.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 93,8 euroTicker: GBLBISIN-code: BE0003797140Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 14,6 miljard euroK/w 2021: 25Verwachte k/w 2021: 28Koersverschil 12 maanden: +3%Koersverschil sinds jaarbegin: -5%Dividendrendement: 3%