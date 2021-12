GBL heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen geleverd om de portefeuille bij te sturen, met het oog op hogere rendementen tegen een lager risico.

Terwijl sommige investeringsmaatschappijen rond of met een premie ten opzichte van hun actiefwaarde noteren, blijft GBL kampen met een hardnekkige korting. Bij een koers van 95 euro noteert het aandeel ruim 30 procent onder het nettoactief. Eind juni publiceerde GBL nog een nettoactiefwaarde van 143 euro per aandeel. De korting is hardnekkig omdat bijna 80 procent van de portefeuille nog genoteerd is in beursgenoteerde aandelen, terwijl beleggers de meer geliefde investeringsmaatschappijen kopen voor de blootstelling aan durfkapitaal, wat op termijn hogere returns belooft.

GBL schakelt daarom een versnelling hoger om meer durfkapitaal en alternatieve investeringen in de portefeuille te stoppen. Recent werd een belang in de fietsenfabrikant Canyon aan de portefeuille van niet-genoteerde ondernemingen toegevoegd. Die portefeuille is goed voor 1,8 miljard euro, met het Franse technologiebedrijf Webhelp als grootste positie. Voor de uitbouw van de alternatieve investeringen rekent GBL op Sienna Capital. GBL nam onlangs nog de vermogensbeheerder Acofi over. GBL sprak eind november de ambitie uit een Europese leider te worden in vermogensbeheer voor derde partijen. Straks zal Sienna Capital een portefeuille van 30 miljard euro onder beheer hebben, naast een eigen portefeuille van 2,7 miljard euro. Op de portefeuille van beursgenoteerde bedrijven verwacht GBL op lange termijn een gemiddeld rendement van 5 tot 10 procent per jaar. De portefeuille van niet-genoteerde bedrijven zou 15 tot 20 procent moeten opleveren, terwijl de alternatieve investeringen via Sienna Capital een rendement van 15 procent beloven. De nieuwe samenstelling van de portefeuille zou een rendement van meer dan 10 procent per jaar moeten behalen, vergeleken met het gemiddelde jaarlijkse rendement van 7 procent in de periode 2012-2021. In die periode werd ook voor 4,7 miljard euro aan dividenden uitgekeerd en voor 800 miljoen euro aan eigen aandelen ingekocht. Dat krikte het jaarlijkse rendement op tot 11,2 procent, wat 230 basispunten beter was dat het rendement van de favoriete referentie-index van GBL, de Eurostoxx50. Samen met het dividendrendement van ongeveer 3 procent en de inkoop van eigen aandelen rekent GBL de volgende jaren op een nog hoger rendement.GBL heeft de voorbije jaren al grote inspanningen geleverd om de portefeuille op de nieuwe leest te schoeien. De laatste tien jaar is er voor 25 miljard euro aan activa verkocht en gekocht. Lang voorbij zijn de dagen dat de portefeuille vooral bestond uit kleine belangen in grote Franse bedrijven. De belangrijkste vier participaties - Pernod Ricard, Adidas, SGS en Umicore - zijn vandaag goed voor 66 procent van de portefeuille. Daarachter komt een steeds breder gediversifieerde portefeuille, met de focus op Europese waarden in technologie, consumentenervaring, gezondheidszorg en duurzaamheid.In de eerste helft van dit jaar boekte GBL fraaie resultaten in het spoor van het beursherstel. De nettoactiefwaarde steeg met ruim 15 procent tot 23,1 miljard euro. De kasinkomsten, die de basis van het dividend vormen, stegen met 10 procent tot 427 miljoen euro.ConclusieGBL heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen geleverd om de portefeuille bij te sturen, met het oog op hogere rendementen tegen een lager risico. Beleggers hebben GBL nog niet beloond voor die transformatie, getuige de hardnekkige korting van ruim 30 procent op de intrinsieke waarde. Die korting is overdreven. We verhogen het advies naar koopwaardig. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 95 euroTicker: GBLBISIN-code: BE0003797140Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisering: 14,9 miljard euroK/w 2020: 46Verwachte k/w 2021: 25Koersverschil 12 maanden: + 15%Koersverschil sinds jaarbegin: +16%