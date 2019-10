De resultaten van de nieuwe strategie mogen worden gezien, maar moet GBL wel eerst een paar probleemdossiers oplossen.

GBL blijft met een hardnekkige korting noteren op haar intrinsieke waarde. Eind oktober bedroeg de nettoactiefwaarde 118 euro per aandeel, maar op de beurs is het aandeel te koop voor 89 euro. Dat levert een opvallend hoge korting van 25 procent op, terwijl andere gediversifieerde holdings de voorbije jaren hun korting zagen dalen tot 10 procent of minder. De collega's van Sofina noteren zelfs met een premie tegenover hun intrinsieke waarde.

