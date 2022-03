Na de publicatie van de jaarcijfers doken de geruchten op dat referentieaandeelhouder GBLeen bod op Ontex zou overwegen.

Na de publicatie van de jaarcijfers doken de geruchten op dat referentieaandeelhouder GBLeen bod op Ontex zou overwegen, dat zijn aandelenkoers extreem had zien dalen. Wel zou de holding nog naar private-equitymedestanders zoeken om een gezamenlijk bod uit te brengen. Mogelijk komt er meer duidelijkheid op 10 maart, wanneer GBL zijn jaarcijfers voorstelt. De producent van persoonlijke hygiëneoplossingen voor baby's (luiers), vrouwen (tampons) en senioren (incontinentieproducten) gaat door een diep dal door de problemen in de aanvoerketen en de exploderende grondstoffenprijzen. Berrozpe kondigde midden december een plan aan, dat Ontex weer structureel een aanvaardbare winstgevendheid moet geven.Berrozpe kondigde midden december een plan aan, dat Ontex weer structureel een aanvaardbare winstgevendheid moet geven. Om de ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) in de gewenste vork van 12,5 en 13,5 te krijgen, schroeft Ontex de initiatieven van het vorige management volledig terug: het vertrekt uit Latijns-Amerika en stopt de ontwikkeling van eigen merken. De focus ligt weer op private label, en geografisch op Europa en Noord-Amerika. Een logische terugkeer naar realisme.De vooropgestelde ebitda-marge al in 2023 halen, zal al niet makkelijk zijn, gegeven de cijfers van het vierde kwartaal en het jaar 2021. De structuur is niet optimaal, en door de zwakke concurrentiepositie kan Ontex zijn fors hogere kosten maar moeilijk en traag doorrekenen. Dat eist een zware tol. De omzet- en winstwaarschuwing van midden december had het bij het rechte eind met een vergelijkbare omzetdaling van 1,5 procent en een ebitda-marge in de buurt van 8,5 procent. De omzet over 2021 zakte van 2,087 miljard euro in 2020 naar 2,026 miljard euro. De ebitda dook 27 procent lager van 236 naar 172 miljoen euro. Dat resulteerde in een ebitda-marge die daalde van 11,3 naar 8,5 procent. Nochtans realiseerde Ontex vorig jaar 75 miljoen euro bruto kostenbesparingen. De kosteninflatie nam 510 basispunten (5,1%) ebitda-marge weg. In het vierde kwartaal restte nog maar een zeer pijnlijke marge van 5,9 procent, tegenover 10 procent in het vierde kwartaal van 2020 en 7,8 procent in dezelfde periode in 2021. De ebitda viel met 40,6 procent terug: van 52,5 naar 31,2 miljoen euro. De aangepaste winst per aandeel zakte van 1,01 naar 0,07 euro per aandeel. Door een afschrijving van 121 miljoen euro op de Braziliaanse activiteiten, waarvoor nog geen koper is gevonden, dook het nettoresultaat per aandeel diep in het rood (-0,76 euro). In die context is het een prestatie dat de netto financiële schuld van 847,6 miljoen euro eind 2020 is gezakt naar 726 miljoen euro, dankzij een strikte kosten- en investeringsbeheersing. Daardoor zakte de vrije kasstroom maar met 7 miljoen euro, tot 53 miljoen. Ook de betaling van 81 miljoen euro door de vorige eigenaars van het Braziliaanse keten Hypermarcas hielp. Maar door de forse daling van de recurrente ebitda is de schuldgraad (netto financiële schuld/rebitda) opgelopen van 3,6 keer eind 2020 naar 4,2 keer eind vorig jaar. Dat moet tegen 2023 minder dan 3 keer worden, als het plan-Berrozpe vruchten afwerpt. De groep staat nog voor een bijzonder moeilijk kwartaal, met een nog hogere kosteninflatie en dus een lagere ebitda-marge. Daarna zou de lucht geleidelijk moeten opklaren, mede door omzetherstel. ConclusieUiteraard reageerde de markt positief op de geruchten over een bod door GBL. In 2018 had Ontex nog een bod van PAI Partners afgewezen. Die blunder wil de portefeuillemaatschappij blijkbaar geen tweede keer begaan. We hopen dat het bod minimaal 9 euro per aandeel bedraagt. Anders zullen we adviseren er niet op in te gaan. Maar voorlopig is er nog geen bod en blijven we herhalen dat Ontex voor ons geen hopeloos geval is. Zonder bod zien we nog altijd fraaie kansen voor het aandeel voor de komende 18 tot 24 maanden.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 6,33 euroTicker: ONTEX BBISIN-code: BE0974276082Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 532 miljoen euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -26%Koersverschil sinds jaarbegin: -13%Dividendrendement: -