Voor het conglomeraat leek vorig jaar het jaar van de ommekeer te worden, maar de coronacrisis gooit roet in het eten.

De koers reageerde vorig jaar erg positief op kwartaalcijfers. Na de bekendmaking van de resultaten van het laatste kwartaal sprong hij 10,3 procent hoger. In februari steeg hij boven 13 dollar, ruim een verdubbeling tegenover de bodem van eind 2018. De logge tanker leek gekeerd. Helaas treft de coronacrisis de groep extra hard. Dat is vooral slecht nieuws voor GE Aviation, vorig jaar nog het kroonjuweel van de groep. Veel bestellingen zijn al uitgesteld, soms zelfs geannuleerd, en er zullen er ongetwijfeld nog een pak volgen. Voor de afdelingGE Healthcare lijkt de pandemie veeleer goed nieuws te zijn. Ruim de helft van de omzet komt uit producten als beademingstoestellen, CT-scanners en monitoringtoestellen. Maar voor de rest van de pro...

De koers reageerde vorig jaar erg positief op kwartaalcijfers. Na de bekendmaking van de resultaten van het laatste kwartaal sprong hij 10,3 procent hoger. In februari steeg hij boven 13 dollar, ruim een verdubbeling tegenover de bodem van eind 2018. De logge tanker leek gekeerd. Helaas treft de coronacrisis de groep extra hard. Dat is vooral slecht nieuws voor GE Aviation, vorig jaar nog het kroonjuweel van de groep. Veel bestellingen zijn al uitgesteld, soms zelfs geannuleerd, en er zullen er ongetwijfeld nog een pak volgen. Voor de afdelingGE Healthcare lijkt de pandemie veeleer goed nieuws te zijn. Ruim de helft van de omzet komt uit producten als beademingstoestellen, CT-scanners en monitoringtoestellen. Maar voor de rest van de producten is er een terugval met 50 procent. De omzet in het eerste kwartaal bedroeg 20,52 miljard dollar, 8 procent minder dan in hetzelfde kwartaal in 2019 (22,20 miljard dollar). Op organisch niveau (zonder overnames of desinvesteringen) was er een achteruitgang met 5 procent. Het cijfer lag ook onder de gemiddelde analistenverwachting. Zoals aangegeven, was de grootste teleurstelling GE Aviation. Er was 13 procent minder omzet, van 7,95 naar 6,89 miljard dollar. Het zijn uiteraard ook niet de ideale omstandigheden om beterschap te verwachten bij GE Power, al jaren een probleemdivisie. Ook daar was er een omzetverlies van 13 procent, van 4,62 naar 4,02 miljard dollar. Gelukkig tekende de afdeling GE Renewable Energy voor een omzetklim van 26 procent, van 2,54 naar 3,19 miljard dollar, vooral dankzij de levering van 731 turbines in drie maanden. Bij GE Healthcare steeg de omzet met 1 procent, van 4,68 naar 4,73 miljard dollar. Dat is beter dan het groepsniveau, maar onder de verwachtingen. Dat kan in het lopende kwartaal beter, en een stijgend orderboek (+7% eind maart) ondersteunt die verwachting.De aangepaste winst per aandeel bedroeg 5 dollarcent. 62 procent minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar (0,13 dollar). Dat kwam vooral door GE Aviation, waar de winst met 39 procent zakte, van 1,66 naar 1,00 miljard dollar. Zowel GE Renewable Energy als GE Power maakte verlies. De gepubliceerde winst per aandeel bedroeg 0,72 dollar, ruim een zevenvoud van de 10 dollarcent in het eerste kwartaal van 2019. Maar daarin zit een eenmalige meerwaarde van 11,1 miljard dollar op de verkoop van de BioPharma-afdeling, maar ook een minwaarde van 4,6 miljard dollar op het belang in het oliedienstenbedrijf Baker Hughes. De pandemie is een zware tegenvaller voor topman Larry Culp, die het herstel vorm leek te geven, maar nu moet aangeven dat de impact op de resultaten dit jaar groot zal zijn. Het concern geeft dan ook geen jaarprognose meer, noch commentaar op de invloed op de langetermijndoelstellingen. Het snoeit 2 miljard dollar kosten weg, onder meer door 700 ontslagen bij GE Power. 3 miljard dollar cash wordt in het bedrijf gehouden. Ondanks de coronacrisis blijft het doel overeind de schulden met ongeveer 7 miljard dollar af te bouwen. ConclusieDe verwoede pogingen van de CEO om het geplaagde conglomeraat te stabiliseren en weer toekomstperspectief te bieden, botsen op de coronacrisis. Er was nochtans hoop dat de op drift geraakte tanker gekeerd zou geraken, wat de analisten vertrouwen gaf. Door covid-19 is de twijfel terug, zo blijkt uit de forse terugval van de koers. GE blijft onverstoorbaar focussen op schuldenafbouw. Risicobewuste beleggers mogen opnieuw een eerste positie nemen.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 7,88 dollarTicker: GE USISIN-code: US369604103Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 68,9 miljard dollarK/w 2019: 16Verwachte k/w 2020: 25Koersverschil 12 maanden: -21%Koersverschil sinds jaarbegin: -34%Dividendrendement: 0,3%