Het conglomeraat laat het zware weer langzaam achter zich, met dank aan CEO Larry Culp. Dochter GE Power blijft evenwel zorgen baren.

In volle zomer kreeg General Electric een beschuldiging van boekhoudfraude te verwerken. Die kwam van Harry Markopolos, de man die het ponzischema van Bernard Madoff blootlegde. Het was een grote test voor Lawrence Culp, die sinds een jaar CEO van GE is en erg goed ligt bij analisten en beleggers. Culp reageerde furieus. Hij sprak van pure marktmanipulatie en geldgewin. Markopolos gaf inderdaad aan samen te werken met een hefboomfonds dat speculeerde op een daling van het GE-aandeel. Culp reageerde gevat door meteen voor zowat 2 miljoen dollar GE-aandelen te kopen tegen minder dan 8 dollar. Zijn zet stabiliseerde de beurskoers.

...