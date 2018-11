GE van icoon naar lelijk eendje

We dachten eerder dit jaar dat we een goede zaak zouden doen met een belegging in General Electric, mits we het nodige geduld aan de dag te leggen. Daar zijn we niet meer zo zeker van wat het komende jaar betreft. Dat de resultaten over het derde kwartaal over de hele lijn teleurstelden, daar zouden we vanuit een langetermijnperspectief nog mee kunnen leven. Maar mede door de extra zware afschrijving bij de probleemdivisie GE Power en de bijbehorende verslechterende balanstoestand, verlaagden heel wat ratingbureaus de kredietwaardigheid van het bedrijf. En alsof dat nog niet genoeg was, zijn er ook nog problemen rond mogelijke belastingclaims.

...