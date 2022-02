De vooruitzichten 2022 waren voor de aandeelhouders een nieuwe teleurstelling.

De omzet van het Amerikaanse biotechbedrijf steeg vorig jaar met 10,6 procent tot 27,3 miljard dollar, maar dat was louter te danken aan de sterke verkoopcijfers van Veklury (remdisivir), een antiviraal middel dat eerder zonder succes werd onderzocht in ebola, marburg en coronavirussen als SARS en MERS, maar werkzaam bleek tegen covid-19. Die ontdekking stuwde het aandeel van Gilead in april 2020 tot boven 85 dollar, het hoogste niveau sinds begin 2018. In 2020 haalde Veklury 2,81 miljard dollar omzet, en in 2021 zelfs 5,57 miljard. Voor 2022 mikt Gilead op een terugval naar 2 miljard dollar, uitgaand van een daling van het aantal ziekenhuisopnames door covid-19 vanaf het tweede kwartaal. Zonder Veklury bleef de omzet van Gilead in 2021 met 21,44 miljard dollar nagenoeg stabiel (-0,4%), en zelfs onder het niveau van 22,1 miljard in 2018. Dat was het bodemcijfer na de enorme hausse tot 2015 (32,6 miljard) door de HCV-franchise (hepatitis C). De hiv-franchise (aids) nam sindsdien de fakkel over. Op jaarbasis klom de omzet van stermiddel Biktarvy met 18,8 procent tot 8,62 miljard dollar. Maar doordat eind 2020 de patenten van Trivada en van Atripla waren vervallen, daalde de omzet van de volledige franchise met 3,6 procent tot 16,3 miljard . De HCV-franchise haalde nog 1,9 miljard dollar omzet (-9%). Bescheiden groei is er wel bij de medicijnen ter behandeling van hepatitis B en D (+13% tot 969 miljoen dollar). Na de tegenvallers in de samenwerking met Galapagos ligt de ontwikkeling van de nieuwe franchise in immunologie in de wachtkamer. De grootste hoop schuilt meer dan ooit in de uitbouw van de jonge franchise in oncologie. Maar ook daar loopt niet alles naar wens. Er zijn twee producten op de markt van het in 2017 overgenomen Kite Pharma. Yescarta en Tecartus haalden in 2021 een omzet van 871 miljoen dollar (+43%). Bij een tweede belangrijke overname, die van Forty Seven in 2020, liggen studies met het kernproduct magrolimab stil. De grootste kanshebber om de grote ambities waar te maken, is Trodelvy van Immunomedics, dat in 2020 voor 21 miljard dollar werd overgenomen. Dat middel haalde vorig jaar 380 miljoen dollar omzet, en wordt in heel wat kankerindicaties getest. Binnenkort verschijnen belangrijke fase III-resultaten in borstkanker. Tegen 2030 wil Gilead minstens een derde van de groepsomzet halen uit oncologie. Het ambieert ook een onverminderd leiderschap in hiv. Biktarvy zal nog groeien tot in 2025. Daarna moeten Lenacapavir, een langdurig werkend kandidaat-medicijn voor nog niet behandelde hiv-patiënten, en andere langwerkende medicijnen het groeiverhaal ondersteunen. Tegen 2030 wil Gilead tien transformerende therapieën op de markt brengen, waaronder een of meerdere uit de samenwerking met Galapagos. De gezuiverde winst per aandeel steeg in 2021 met 3 procent naar 7,28 dollar, inclusief 0,8 dollar per aandeel eenmalige kosten door een juridische schikking. Voor 2022 mikt Gilead ontgoochelend op 21,8 à 22,3 miljard dollar omzet (zonder Veklury) en een gezuiverde winst per aandeel van 6,2 à 6,7 dollar.ConclusieHet aandeel van Gilead Sciences zakte door de ontgoochelende vooruitzichten voor 2022 en de tegenslag met magrolimab. De meevaller met Veklury helpt de lange periode van laagconjunctuur te overbruggen. De komende twee jaar moet duidelijker worden of de bestaande portefeuille de groeiambities in oncologie waar kan maken. De markt blijft sceptisch. Het aandeel blijft aantrekkelijk gewaardeerd, maar het koopadvies is veeleer voor de lange termijn.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 63,70 dollarTicker: GILD USISIN-code: US3755581036Markt: New YorkBeurskapitalisatie: 79,9 miljard dollarK/w 2021: 9Verwachte k/w 2022: 10Koersverschil 12 maanden: -5%Koersverschil sinds jaarbegin: -12%Dividendrendement: 4,6%