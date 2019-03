Geen dividend, geen CEO en geen beterschap voor Balta

Balta heeft zich nog weten te redden in de tweede helft van vorig jaar. Het vierde kwartaal was zelfs beter dan dat van 2017. Alleen kregen analisten en beleggers absoluut niet de bevestiging dat het bedrijf het herstel van de tweede jaarhelft kan doortrekken naar dit jaar. De bedrijfstop wil in zijn prognoses voor 2019 niet verder gaan dan een vlakke rebitda (recurrente bedrijfskasstroom), daar waar analisten toch een hoger cijfer in hun spreadsheet hadden gezet. Bovendien krijgen de aandeelhouders geen dividend voor het boekjaar 2018 (in 2017 was er bruto 0,08 euro per aandeel). Al is dat logisch, gezien de nettoschuld van 262,8 miljoen euro eind vorig jaar, of 3,65 keer de rebitda, 1 keer het eigen vermogen en zelfs 2,2 keer de beurskapitalisatie.

