De jaarresultaten van 2019 hebben bevestigd dat de grootste baggermaatschappij ter wereld het ergste achter de rug heeft. Beleggers hadden al een belangrijke hint gekregen in de aankondiging dat CEO Peter Berdowski 50.000 aandelen heeft bijgekocht. Het koersherstel sinds augustus vorig jaar kreeg door de coronacrisis een serieuze knauw, maar de uitspraken van de bedrijfsleiding over het eerste kwartaal in een tradingupdate laten toch aanvoelen dat we de impact van covid-19 op de resultaten van dit jaar niet moeten dramatiseren. Voorlopig moet de aandeelhouder toch wat extra geduld oefenen voor het koersherstel van het aandeel. De tijd dat de grootste baggermaatschappij ter wereld een beurstopper was, ligt steeds verder in het verleden. Tussen 2003 en het voorjaar van 2015 vertienvoudigde de beurskoers van afgerond 5 naar 50 euro. Maar de jongste jaren zit de klad erin. De aandeelhouders putten in de jaarcijfer 2019 vooral moed uit de sterke verbetering van het resultaat in het tweede semester ten opzichte van het eerste halfjaar. De eerste drie maanden van 2020 zijn nog gunstig verlopen met een geringe negatieve invloed van het coronavirus. Zowel de omzet als de bedrijfskasstroom (ebitda) lag hoger. De baggeractiviteit had een wat lagere omzet en een wat minder resultaat, maar dat werd gecompenseerd door een gestegen omzet van Offshore Energy. Towage & Salvage (activiteiten van het voormalige SMIT Internationale) kende een stabiel eerste kwartaal. Een belangrijk aandachtspunt is het orderboek. Dat is eind maart wat teruggevallen tot 4,6 miljard euro ten opzichte van 4,7 miljard euro eind december. Maar dat laatste cijfers was een absolute piek. We zitten dus nog altijd op een erg hoog cijfer. De grootste baggermaatschappij ter wereld meldde bovendien dat er geen geboekte opdrachten van enige betekenis zijn geannuleerd tot midden mei. Ondanks de beperkte impact in het eerste kwartaal nam het Boskalis-management toch maatregelen om de financiële positie nog solider te maken. Zo werd in april beslist geen dividend over het boekjaar 2019 uit te keren en ook het inkoopprogramma van eigen aandelen op te schorten. De positieve nettokaspositie liep in het eerste kwartaal op tot 57 miljoen euro (26 miljoen eind 2019). Samen met de bankfaciliteiten beschikt de groep over een direct beschikbare financieringsruimte van afgerond 850 miljoen euro. De bedrijfsleiding doet geen uitspraak meer over het jaarresultaat 2020 en het businessplan 2020-2022 is inmiddels achterhaald, maar het management kijkt toch met "voorzichtig vertrouwen" naar de rest van het jaar. Vorig jaar was er een omzetstijging met 2,6 procent ten opzichte van 2018 tot 2,645 miljard euro. De bedrijfskasstroom kwam uit op 375,8 miljoen euro, een toename met 6,3 procent tegenover 2018. We kregen ook een turnaround van het nettoresultaat: van een verlies van -435,9 miljoen euro naar +74,9 miljoen euro of 0,55 euro per aandeel. De uitbreiding richting offshore met de overnames vanSMIT Internationale en Dockwisepakte niet goed uit. Maar in loop van vorig jaar tekende zich een geleidelijk herstel af.ConclusieBoskalis heeft snel en accuraat opgetreden om de negatieve gevolgen van het coronavirus op te vangen. Belangrijk is de sterke financiële positie en de niet echt negatieve toon van de tradingupdate. Het aandeel is een flink stuk goedkoper geworden. In 2010 werd nog 2,3 keer de boekwaarde betaalt tegenover minder dan 1 keer vandaag. Het advies blijft positief met de mogelijkheid dat Boskalis alsnog naar de voorbeeldportefeuille promoveert.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 17,17 euroTicker: BOKA NAISIN-code: NL0000852580Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 2,29 miljard euroK/w 2019: 30Verwachte k/w 2020: 77Koersverschil 12 maanden: -13%Koersverschil sinds jaarbegin: -26%Dividendrendement: -