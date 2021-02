IBM biechtte voor het vierde kwartaal op rij een omzetdaling op, ondanks de rugwind van de goedkope dollar.

Verontrustend is dat vooral de afdeling die voor de groei moet zorgen, onderpresteert. De kwartaalomzet bedroeg 20,37 miljard dollar, 6,5 procent minder dan een jaar eerder en 260 miljoen onder de consensusprognose. Over het volledige boekjaar was er 73,6 miljard dollar omzet (-4,5%). IBM blijft dus gestaag krimpen. Tien jaar geleden was er nog ruim 107 miljard dollar omzet. IBM heeft het voorbije decennium weliswaar activiteiten afgestoten, maar ook heel wat nieuwe bedrijven gekocht. Zo nam het in 2018 Red Hat over voor 34 miljard dollar. CEO Arvind Krishna, die vorig jaar Ginni Rometty opvolgde, wil IBM vooral in de richting van cloudcomputing en kunstmatige intelligentie sturen. IBM rekent op Red Hat om competitief te blijven in het hybride cloudsegment, waar bedrijven private en publieke platformen combineren in hun IT-systemen. De concurrentie in dat segment komt vooral van Alphabet en Microsoft. De cloudomzet kwam in het vierde kwartaal uit op 7,5 miljard dollar, een groei van slechts 10 procent. Over het hele boekjaar bedroeg de cloudomzet 25 miljard dollar. De groei op jaarbasis (+25%) bleef ver achter op die van Microsoft (+50%). IBM wil met overnames zijn marktpositie versterken. De consultingafdelingen en de hardwaredivisie moeten helpen om die overnamestrategie te financieren. De beslissing om de infrastructuurafdeling (Managed Infrastructure Services) af te splitsen, past in het plan van Krishna om te focussen op de snelst groeiende activiteiten. Het afgesplitste bedrijf, dat nog geen nieuwe naam kreeg, zal een jaaromzet van 19 miljard dollar hebben, 90.000 mensen tewerkstellen en ongeveer 4600 bedrijfsklanten tellen. De operatie moet voor het einde van dit jaar zijn afgerond. Details over onder meer de verdeling van de schuld ontbreken nog. IBM gaf geen concrete omzet- en winstprognoses voor het pas gestarte boekjaar, maar stelt wel dat de vrije kasstroom tussen 11 en 12 miljard dollar zal liggen, en in 2022 stijgt naar 12 tot 13 miljard. Vorig jaar bedroeg de vrije kasstroom 10,8 miljard dollar, waarvan het grootste deel (6,1 miljard) in het vierde kwartaal werd gerealiseerd. Dit was flink onder de prognose van 12,5 miljard van begin vorig jaar. De gemiddelde analistenschatting voor de winst per aandeel in 2021 bedraagt 11,02 dollar. Het voorbije boekjaar is afgesloten met een brutoschuld van 61,5 miljard dollar. Daarvan kon 21,2 miljard dollar worden toegeschreven aan de financieringsdivisie, waar ook vorderingen tegenover staan. Exclusief IBM Global Financing bedraagt de schuld 40,3 miljard dollar, tegenover 38,2 miljard een jaar eerder. IBM beschikt over 14,3 miljard dollar aan liquiditeiten, wat de nettoschuld op ongeveer 26 miljard brengt. De inkoop van eigen aandelen is in 2019 opgeschort en het lijkt er niet op dat die op korte termijn wordt hernomen. IBM blijft wel een gulle dividendbetaler. De uitkering van 1,63 dollar per kwartaal levert tegen de huidige koers een rendement van 5,5 procent op.ConclusieIBM is niet duur, maar daar is een goede reden voor. Er is geen groei en de turnaround loopt door de coronacrisis vertraging op. De afsplitsing van de infrastructuurafdeling moet op termijn meer groei opleveren, maar nog niet alle details zijn bekend. IBM moet bijkomende overnames doen, om te kunnen meespelen met de grote jongens in het cloudsegment. Het dividend staat voorlopig niet ter discussie en blijft de grootste troef van IBM.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B Koers: 119,11 dollarTicker: IBM USISIN-code: US4592001014Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 106,1 miljard dollarK/w 2020: 14Verwachte k/w 2021: 11Koersverschil 12 maanden: -13%Koersverschil sinds jaarbegin: 0%Dividendrendement: 5,5%