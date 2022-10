Door de malaise op de westerse aandelenmarkten is het aandeel vandaag minder duur.

Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) blijft ook in onzekere tijden verrassen met uitstekende cijfers. Het cijferwerk van het luxeconcern voor het derde kwartaal, en bij uitbreiding de eerste negen maanden van 2022, blijft ronduit prima. Het bevestigt dat luxemerken het minst gevoelig zijn voor een recessie. In China was er daarnaast in de periode juli-september enige beterschap in de covid-situatie, al was de toestand er zeker nog niet genormaliseerd. Het derde kwartaal leverde 19 procent organische (zonder overnames of desinvesteringen) omzetgroei op tot 19,76 miljard euro. Na negen maanden is er een stijging met 28 procent (20% organisch): van 44,18 naar 56,48 miljard euro.Andermaal leverde de kroondivisie Mode en lederwaren de sterkste groei af in de eerste negen maanden: plus 31 procent, van 21,31 miljard naar 27,82 miljard euro. De organische groei bedroeg 24 procent. Die cijfers liggen perfect in lijn met de eerste jaarhelft. De afdeling met topmerken als Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan, Givenchy, Kenzo enzovoort was in de eerste negen maanden goed voor bijna de helft van de groepsomzet (49,2%). Ze is ook rendabeler dan het groepsgemiddelde. In 2021 was ze nog goed voor 48 procent van de groepsomzet. De divisie Selectieve retailing omvat naast de Sephora-shops vooral de DFS Group, de grootste luxewinkelketen voor het reizigerspubliek (ruim 1.100 winkels). Ze kreeg in 2020 een serieuze omzetdreun en raakte daar vorig jaar maar deels van hersteld. In 2022 ging het verder de goede kant uit. De omzet steeg met 30 procent (+20% organisch), van 7,79 naar 10,09 miljard euro. Na een erg matig eerste kwartaal door aanvoerproblemen herstelde de afdeling Wijnen en sterke dranken (Moét & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot, Château d'Yquem, Hennessy...) in de periode april-juni op sprankelende wijze en ging met de uitblinkersrol lopen. In het derde kwartaal bleef die gunstige tendens overeind. Na negen maanden was er 23 procent omzetgroei (14% organisch), van 4,25 naar 5,23 miljard euro. Belangrijk op groepsniveau, want de divisie is een van de meest rendabele van het concern. De afdeling Parfums en cosmetica is een relatieve achterblijver met een omzettoename van 19 procent in de eerste negen maanden (12% organisch). Sinds januari 2021 behoort ook het bekende juwelenhuis Tiffany&Co tot het luxeconcern. Dat verklaart waarom de afdeling Horloges en juwelen nu op het gebied van omzet het nummer drie is in het concern. Ook hier zien we stevige groeicijfers: de omzet nam toe met 23 procent (16% organisch), van 6,16 naar 7,57 miljard euro. De bedrijfsleiding waarschuwt wel voor een vertragende verkoop van Tiffany-juwelen in de Verenigde Staten.ConclusieHet aandeel LVMH is zonder de minste discussie topkwaliteit. Meestal moet je daar stevig voor betalen. Door de malaise op de westerse aandelenmarkten kunnen we het aandeel oppikken tegen 13 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev)/bedrijfskasstroom (ebitda) 2022, en 21,5 keer de verwachte winst. Dat is 15 tot 20 procent goedkoper dan het gemiddelde van de jongste jaren. Vandaar de adviesverhoging. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A Koers: 618,60 euroTicker: MC FPISIN-code: FR0000121014Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 311,3 miljard euroK/w 2021: 26,5Verwachte k/w 2022: 21,5Koersverschil 12 maanden: -5%Koersverschil sinds jaarbegin: -15%Dividendrendement: 1,9%