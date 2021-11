De marktomstandigheden in China zijn uitdagend voor de Duitse sportreus door een onlinelastercampagne.

De Duitse sportgigant beleeft geen kampioenenjaar, ondanks de uitgestelde grote sportmanifestaties - het EK voetbal en de Olympische Spelen in Japan. Dit jaar leek adidas klaar voor een herstel van de resultaten, maar problemen in de aanvoerketen en turbulenties in China staken daar een stokje voor. Net als grote rivaal Nike weigerde adidas nog katoen te gebruiken uit een Chinese provincie, waar ernstige aanwijzingen waren dat de minderheidsgroep de Oeigoeren tot dwangarbeid werd verplicht. Dat was genoeg voor de Chinezen om een onlinelastercampagne tegen adidas op te zetten. In de resultaten van het eerste kwartaal viel van een negatieve impact op de verkoopcijfers nog weinig te merken. Maar in de Chinese verkoopcijfers van het tweede en derde kwartaal zien we wel een effect. In tegenstelling tot veel andere regio's, zoals Noord- en Zuid-Amerika en Europa, waar de herstelbeweging in de verkopen wel kon doorzetten. Dat is een van de redenen waarom de aandelenkoers begin augustus een recordpeil boven 330 euro bereikte. Tot groot jolijt van GBL. Adidas is de op één na belangrijkste participatie van de holding. De verkoopcijfers voor China vielen in het tweede kwartaal terug met 16 procent tot 1,40 miljard euro en in het derde kwartaal met 15 procent tot 1,155 miljard euro. Europa (2,25 miljard, +9%), Noord-Amerika (1,40 miljard, +9%) en Latijns-Amerika (405 miljoen, +55%) herstelden stevig tot spectaculair. Dat geeft een globaal omzetcijfer van 5,75 miljard euro voor het derde kwartaal. Dat is 3,4 procent meer dan de 5,56 miljard euro in het derde kwartaal van vorig jaar. Dat zakencijfer lag wel onder de gemiddelde analistenverwachting van 5,84 miljard euro (-1,5%). Het management zegt 600 miljoen euro aan omzet te hebben misgelopen door lockdowns in Azië, de problemen met de aanvoerketen en de uitdagende omstandigheden in China. De onlineverkopen zijn wel met 8 procent gestegen op jaarbasis. Ze gingen zelfs 64 procent hoger als we met de periode tussen juli en september 2019 vergelijken. De bedrijfswinst (ebit) kwam uit op 672 miljoen euro. Dat is 8,5 procent minder dan de 735 miljoen euro van het derde kwartaal van 2020. Ook dat cijfer ligt onder de analistenconsensus van 679 miljoen euro. De ebit-marge bedroeg 11,7 procent tegenover 13,2 procent in het derde kwartaal van vorig jaar. Dat is perfect op schema om te evolueren naar de ebit-marge van 12 tot 14 procent van voor de covid-19-pandemie. De winst per aandeel bedroeg 2,34 euro. Dat ligt onder de gemiddelde analistenverwachting van 2,48 euro, en is ook lager dan de 2,58 euro per aandeel in de periode van juli tot september in 2020. Adidas profiteert al enkele jaren van de athleisure-trend. Dat is de trend waarbij het is toegestaan sportkleding of kleding die daarop lijkt op straat te dragen. Adidas-topman Kasper Rorsted handhaafde de verwachtingen voor het boekjaar 2021, maar de omzet en de winst zullen aan de onderkant van de vork uitkomen. De verkoop van de dochter Reebok aan Authentic Brands Group voor 2,1 miljard euro moet in het eerste kwartaal van 2022 afgerond zijn. ConclusieAdidas blijft een kwalitatief groeiaandeel, een topper in Europa. Maar de waardering is navenant met onder meer 15,5 keer de ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2022. Dan moeten de resultaten top zijn, maar dat waren ze niet in het derde kwartaal en dat zullen ook de jaarcijfers niet zijn. We zijn onlangs weer in het aandeel gestapt met de voorbeeldportefeuille wegens het herstelpotentieel in 2022. Daaraan houden we vast. Advies:koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 283,00 euroTicker: ADS GYISIN-code: DE000A1EWWW0Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 59,22 miljard euroK/w 2020: 62Verwachte k/w 2021: 38Koersverschil 12 maanden: +2%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: 1,1%