We beseffen dat het geduld van de belegger fors op de proef wordt gesteld, maar we blijven geloven dat Biocartis op de goede weg is.

We keken met belangstelling uit naar de vooruitzichten van Biocartisvoor 2020. Uit de businessupdate van begin januari wisten we al dat de verlaagde verwachtingen voor 2019 werden behaald: 337 geïnstalleerde Idylla's (325 tot 350 voorzien) tot 1310, een toename met 32 procent van het aantal verkochte testcartridges tot 175.000 (30 tot 35% verwacht) en een kaspositie van 178,7 miljoen euro (170 tot 175 miljoen).De jaaromzet klom met 32 procent naar 37,7 miljoen euro. De productverkopen namen met 29 procent toe tot 24,2 miljoen euro, waarvan 18 miljoen uit de verkoop van cartridges (+22,8%) en 6,2 miljoen (+48,6%) afkomstig van het Idylla-systeem. De kosten stegen met 24 procent tot 93,3 miljoen euro en het nettoverlies steeg van 48,2 miljoen naar 64,1 miljoen. De verwachting is dat de kosten hun piek bijna hebben bereikt. Voor 2020 mikt Biocartis op 300 tot 350 nieuwe Idylla's, met als belangrijkste regio de Verenigde Staten, een groei van het cartridgevolume met 30 procent tot 228.000 testen en een kaspositie eind 2020 van 110 miljoen euro (178,7 miljoen eind 2019).De markt beschouwde de groeivooruitzichten als te bescheiden, maar ze houden rekening met een impact van het coronavirus en het feit dat de volgende stappen in de uitbreiding van het testmenu eind 2020, begin 2021 volgen. Biocartis kondigde een belangrijke uitbreiding van de samenwerking met Bristol-Myers Squibb aan voor de Chinese markt. Het bedrijf verwacht vanaf 2021 een forse groeiversnelling, mede dankzij China en Japan. Die is ook nodig om vanaf 2023 winstgevend te worden, voor de vervaldag van de converteerbare obligatie in 2024. ConclusieWe zijn tevreden met de update. We beseffen dat het geduld van de retailbelegger fors op de proef wordt gesteld, maar we blijven geloven dat Biocartis op de goede weg is. Het fors geknakte vertrouwen zal maar mondjesmaat herstellen, maar het feit dat de bijgestuurde verkoopstrategie in de Verenigde Staten snel vruchten afwerpt, stemt hoopvol. Een verdere koersdaling valt op korte termijn niet uit te sluiten, maar het koersniveau is aantrekkelijk voor de geduldige langetermijnbelegger (rating 1C). We overwegen, in functie van de marktevolutie de komende weken of maanden, onze positie uit te breiden.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 4,26 euroTicker: BCART BBISIN-code: BE0974281132 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 240,2 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -61%Koersverschil sinds jaarbegin: -28%Dividendrendement: -