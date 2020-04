Door de coronapandemie ging 40 miljard euro aan beurswaarde verloren.

Van het luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) zijn analisten en aandeelhouders in normale tijden verwend met bijzonder spectaculaire omzetgroeicijfers. Maar het zijn geen normale tijden. In het eerste kwartaal van 2020 was er geen dubbelcijferige omzetgroei, maar een dubbelcijferige omzetdaling door toedoen van covid-19. In het vierde kwartaal van vorig jaar was al sprake was van een groeivertraging. De organische groei (zonder rekening te houden met overnames) was toen met een stijging van 8 procent onder de voorgaande kwartalen uitgekomen. Deze keer gaat het om meer dan een groeivertraging. De omzet lijdt vooral onder de lockdown in China. Het land probeert weer op te starten, waardoor er verbetering zit aan te komen in het tweede kwartaal. Covid-19 slaat zwaar toe in Europa en Noord-Amerika. Dat zal de omzet van de periode april-juni daar zwaar negatief beïnvloeden. De hoop op verbetering in China zorgde wel voor een positieve koersreactie. Vorig boekjaar zagen we nog een indrukwekkende omzetgroei van 15 procent tot 53,67 miljard euro, maar in het eerste kwartaal is de omzet weer met 15 procent gezakt, van 12,54 naar 10,60 miljard euro. Organisch (zonder rekening te houden met overnames of desinvesteringen) bedraagt de terugval zelfs 17 procent. LVMH bevestigde dat het doorzet met de aankoop van het Amerikaanse juwelenhuis Tiffany & Co voor om en bij 15 miljard euro. De grootste overname in jaren zou tegen midden 2020 moeten zijn afgerond. Daarmee zal de groep ook in juwelen een wereldspeler worden. De grootste en meest rendabele divisie blijft Mode & Lederwaren. Die afdeling wist de schade te beperken tot een organische omzetdaling van 10 procent, van 5,11 naar 4,64 miljard euro. De afdeling is wereldwijd bekend van topmerken als Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan, Givenchy en Kenzo. Ze was in 2019 goed voor 41,4 procent van de omzet en vorig jaar voor bijna 64 procent van de bedrijfswinst (ebit). De andere divisie met een hoge winstmarge is Wijnen & Sterke dranken met de topmerken Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot, Château d'Yquem en Hennessy.De omzet in die divisie liet in het afgelopen kwartaal een organische terugval met 14 procent op jaarbasis optekenen, van 1,35 naar 1,17 miljard euro. Onder meer de volumes in champagne vielen tegen. De afdeling Selectieve Retailing omvat naast de Sephora-shops vooral de DFS Group, de grootste luxewinkelketen voor het reizigerspubliek met ruim 1100 winkels. Die divisie kreeg de grootste omzetdreun door de sluiting van heel wat winkels. Het zakencijfer dook van 3,51 naar 2,63 miljard euro of een achteruitgang met 26 procent. Een even grote duik (-26%; van 1,05 miljard naar 792 miljoen euro) nam de organische omzet in de afdeling Horloges & Juwelen. We zagen we ook een omzetverlies van 19 procent voor de afdeling Parfums & Cosmetica, van 1,69 naar 1,38 miljard euro. Opmerkelijk is het voorstel om het dividend met 30 procent te verlagen tot 4,80 euro per aandeel.ConclusieDe koers is zo'n 20 procent vanaf de piek teruggevallen door de coronapandemie. Dat is een verlies van 40 miljard euro aan beurswaarde. Het is uiteraard cynisch, maar we zijn niet rouwig om de koersdaling, omdat zulke crisissen haast de enige momenten zijn om deze luxekoning tegen een redelijke prijs te kopen en in de voorbeeldportefeuille op te nemen. De waardering is tegen 14 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev)/bedrijfskasstroom (ebitda) 2021 behoorlijk teruggelopen. Vandaar de aankooplimiet voor de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 356,80 euroTicker: MC FPISIN-code: FR0000121014Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 179,18 miljard euroK/w 2019: 24Verwachte k/w 2020: 32Koersverschil 12 maanden: +5%Koersverschil sinds jaarbegin: -18%Dividendrendement: 1,2%