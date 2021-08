De omvang van de omzetverhoging die adidas-topman Rorsted aankondigde, was beperkter dan verwacht.

Het adidas-aandeel behoort traditioneel tot de sterwaarden van de Europese beursindexen. Het afgelopen jaar was het koersverloop echter een stuk turbulenter door de pandemie en turbulenties in China. Net als zijn grote rivaal Nikeweigerde de Duitse sportgigant nog katoen te gebruiken uit een Chinese provincie, omdat er ernstige aanwijzingen waren dat daar Oeigoeren tot dwangarbeid werden verplicht. Daarop startten de Chinezen een online lastercampagne tegen adidas. In de resultaten van het eerste kwartaal (+156% op jaarbasis) viel van een negatieve impact op de verkoopcijfers nog weinig te merken. In China was het eerste kwartaal van 2020 het ergste, door de start van de pandemie. In het tweede kwartaal van dit jaar waren de verkoopresultaten minder gunstig, in tegenstelling tot die in de andere regio's. Het was een van de redenen waarom de beurskoers zakte na de publicatie van de halfjaarresultaten. In de aanloop naar de cijfers was die beurskoers wel naar een historische piek geklommen, boven het niveau van voor de coronacrisis. Tot groot jolijt ook van de aandeelhouders van de holding GBL. Adidas is de belangrijkste participatie van de Belgische portefeuillemaatschappij, waarvan de koers voor het eerst boven 100 euro steeg. De verkoopcijfers voor kenden in het tweede kwartaal een forser dan verwachte terugval (-16% tot 1,40 miljard euro), terwijl die voor Europa (1,77 miljard; +99%) en Noord-Amerika (1,16 miljard; +87%) een spectaculair herstel kenden. Uiteraard zijn die cijfers sterk beïnvloed door de timing van de uitbraak van het coronavirus. De globale omzet voor het tweede kwartaal kwam uit op 5,08 miljard euro, 51 procent meer dan de 3,35 miljard euro in het tweede kwartaal ('coronakwartaal') van vorig jaar en 2 procent boven de gemiddelde analistenverwachting. De bedrijfswinst (ebit) bedroeg 543 miljoen euro, tegenover een verlies van 263 miljoen euro in de periode april-juni 2020. De ebit-marge (bedrijfwinst/omzet) was 10,7 procent, perfect op schema om weer te evolueren naar de 12 tot 14 procent van voor de pandemie. De winst per aandeel bedroeg 1,93 euro, boven de gemiddelde analistenverwachting. In dezelfde periode vorig jaar was er nog 1,13 euro per aandeel verlies. Adidas profiteert, net zoals Nike, al enkele jaren van de athleisure-trend, waarbij het is toegestaan om sportkleding (of kleding die daarop lijkt) op straat te dragen. De verwachting is dat deze trend nog wel even aanhoudt. De markt keek uit naar de omzetprognose van adidas-topman Kasper Rorsted. De verhoging van een toename met high teens (17 tot 19%) naar 20 procent was beperkter dan verwacht. Het houdt slechts een stijging van 7 procent in tijdens de tweede jaarhelft. De 'voorzichtige' voorspelling wordt wellicht gevoed door de situatie in China en aanvoerproblemen in Vietnam. ConclusieAdidas is en blijft een kwalitatief groeiaandeel, top in Europa. Maar de waardering is wel pittig tegen 30 keer de verwachte winst voor volgend jaar en 16 keer de ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2022, als de groeiverwachtingen dan niet volledig worden waargemaakt. We verlagen naar een 'neutraal' advies en bouwen de positie in de voorbeeldportefeuille af ten voordele van andere waarden waarvan we het potentieel de komende 12 tot 18 maanden hoger inschatten. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 313,80 euroTicker: ADS GYISIN-code: DE000A1EWWW0Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 62,82 miljard euroK/w 2020: 62Verwachte k/w 2021: 40Koersverschil 12 maanden: +27%Koersverschil sinds jaarbegin: +5%Dividendrendement: 1,0%