Wegens het vertragingseffect tussen de bestellingen en de leveringen bleef de omzet van X-Fab in het tweede kwartaal nog relatief goed op peil. Maar het lopende kwartaal wordt nog slechter, en de onzekerheden blijven talrijk.

De halfgeleiderproducent noteert in euro op Euronext Parijs, maar rapporteert in dollar. De groepsomzet daalde op jaarbasis met 10 procent naar 118,8 miljoen dollar, aan de onderzijde van de vooropgestelde vork van 118 tot 128 miljoen. Tegenover het eerste kwartaal bedroeg de achteruitgang 6 procent. Iets meer dan de helft van de halfgeleiders die de groep in onderaanneming ontwerpt en produceert, komen in de autosector terecht. Die vormt samen met de industriële toepassingen en de medische sector de kernactiviteit van X-Fab. De consumententak is nog goed voor bijna een kwart van de groepsomzet, maar die activiteit bouwt X-Fab geleidelijk af. In het eerste en het tweede kwartaal moesten verschillende autofabrieken een tijdlang sluiten, en dat zal X-Fab vooral in het derde kwartaal voelen. Tussen april en juni daalde de omzet op jaarbasis met 1 procent en op kwartaalbasis met 10 procent, naar 61,6 miljoen dollar. Dat had vooral te maken met uitgestelde leveringen. De constructeurs bouwen eerst hun voorraden af. De omzet uit industriële toepassingen groeide met 2 procent op jaarbasis naar 23,3 miljoen dollar. Bij de medische afdeling was er een stijging met 15 procent, naar 7,3 miljoen. De lagere groepsomzet komt op rekening van de consumentendivisie. Door de hoge prijsdruk kromp de verkoop met 34 procent, naar 25,9 miljoen dollar. In dezelfde periode een jaar eerder boekte X-Fab nog een eenmalige opbrengst van 3 miljoen dollar uit de verkoop van intellectuele eigendommen. Voor het lopende derde kwartaal ligt de voorspelde omzetvork van 91 tot 97 miljoen dollar fors onder de consensusprognose van 122,6 miljoen dollar. Het orderboek daalde op jaarbasis met een kwart, naar 99,5 miljoen dollar. Beter nieuws kwam er van de brutobedrijfswinst (voor afschrijvingen en rentelasten, ebitda). Die steeg door lagere kosten (personeel, reizen, elektriciteit) met 35 procent, naar 15,9 miljoen dollar. Daardoor steeg ook de ebitda-marge naar 13,4 procent, tegenover een verwachte 5 tot 9 procent en 8,9 procent vorig jaar. Netto dook de groep 5,9 miljoen dollar in het rood.X-Fab werd begin juli getroffen door een cyberaanval, waarna alle IT-systemen in de kantoren en de fabrieken in Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten en Maleisië stillagen. De geplande zomersluiting werd vervroegd. De operationele impact is klein. Enkel de levering van een aantal bestellingen is vertraagd. De capaciteitsbezetting daalde naar 60 procent, tegenover 72 procent in het eerste kwartaal.Dankzij een strikte kostendiscipline, lagere kapitaaluitgaven (-64%), minder investeringen in onderzoek en ontwikkeling (-28%) en overheidstegemoetkomingen steeg de cashpositie met 15 procent op kwartaalbasis naar 191,6 miljoen dollar. Voor de dollarverdiener met veel vaste kosten in euro is de recente daling van de Amerikaanse munt geen goede zaak. Het aandeel van de euro in de omzet steeg wel naar 32 procent, tegenover nog 24 procent in dezelfde periode vorig jaar.ConclusieDe voor X-Fab belangrijke autosector trekt licht aan, maar de onzekerheid blijft. De omzet ligt onder het break-evenniveau, en dat zeker voor de rest van dit jaar. Er is dus een reden voor de lage waardering van 0,7 keer de boekwaarde. Maar de hoge netto cashpositie en de aanwezigheid in groeimarkten (5G, robotica, EV's) maken van X-Fab toch een interessant bedrijf. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 2,86 euroTicker: XFAB FPMarkt: Euronext ParijsISIN-code: BE0974310428Beurskapitalisatie: 375 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -32%Koersverschil sinds jaarbegin: -31%Dividendrendement: -