De wereldwijde staalconsumptie klom in 2019 met 1,1 procent. Dat is positief voor de vraagontwikkeling, zeker gezien de verminderde voorraadniveaus.

2019 was voor de grootste staalproducent ter wereld een jaar om snel te vergeten. Dat kon een iets beter dan verwacht vierde kwartaal niet meer veranderen. De staalreus realiseerde in het laatste kwartaal een hoger dan verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) van 925 miljoen dollar, 7,8 procent beter dan de analistenverwachting van 858 miljoen. Het cijfer betekent een terugval met 13 procent tegenover het derde kwartaal (1,06 miljard dollar) en met 52,6 procent tegenover het vierde kwartaal van 2018 (1,95 miljard). Op jaarbasis is er een krimp van de bedrijfskasstroom met 49,4 procent, van 10,27 miljard dollar in 2018 naar 5,2 miljard. De meest uitgesproken daling was voor Europa (-70,3% tot 1,1 miljard dollar) en Noord-Amerika (-67,2% tot 0,8 miljard), t...

2019 was voor de grootste staalproducent ter wereld een jaar om snel te vergeten. Dat kon een iets beter dan verwacht vierde kwartaal niet meer veranderen. De staalreus realiseerde in het laatste kwartaal een hoger dan verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) van 925 miljoen dollar, 7,8 procent beter dan de analistenverwachting van 858 miljoen. Het cijfer betekent een terugval met 13 procent tegenover het derde kwartaal (1,06 miljard dollar) en met 52,6 procent tegenover het vierde kwartaal van 2018 (1,95 miljard). Op jaarbasis is er een krimp van de bedrijfskasstroom met 49,4 procent, van 10,27 miljard dollar in 2018 naar 5,2 miljard. De meest uitgesproken daling was voor Europa (-70,3% tot 1,1 miljard dollar) en Noord-Amerika (-67,2% tot 0,8 miljard), terwijl de bedrijfskasstroom van het mijnsegment dankzij hogere ijzerertsprijzen met 30,1 procent steeg tot 1,7 miljard. De hoeveelheid verscheept staal steeg op jaarbasis met 0,8 procent tot 83,9 miljoen ton. Zonder de bijdrage van het Italiaanse Ilva en het Braziliaanse Votorantim was er een daling met 1,4 procent (-0,2% op vergelijkbare basis in het vierde kwartaal). In combinatie met lagere gemiddelde staalprijzen (-9,6%) en ondanks hogere ijzerertsprijzen daalde de jaaromzet met 7,1 procent tot 70,6 miljard dollar. In het vierde kwartaal was er een daling met 6,7 procent tot 15,5 miljard dollar. Bovendien hadden hogere grondstoffenkosten een forse negatieve impact op de winstgevendheid. Het nettoresultaat evolueerde van 5,1 miljard dollar winst in 2018 naar een verlies van 2,5 miljard. Het cijfer van 2019 omvat 1,9 miljard dollar afwaarderingen op activa in de Verenigde Staten en Ilva. Daarnaast waren er 828 miljoen dollar uitzonderlijke kosten door voorraadherwaarderingen tegen de lage staalprijzen. Zonder die elementen was er een bescheiden nettowinst van 0,3 miljard dollar. Ondanks de conjuncturele tegenwind zakte de nettoschuld eind 2019 naar 9,3 miljard dollar, een daling met 2 miljard tegenover eind 2018, exclusief 1,2 miljard leasingschulden die vanaf 2019 meetellen (netto -0,9 miljard), tot het laagste niveau sinds de fusie van Arcelor en Mittal in 2006. Tegen eind 2020 moet de nettoschuld zakken naar 7 miljard dollar, onder meer dankzij 1 miljard extra besparingen en de verkoop van niet-kernactiva (verwachte opbrengst van 2 miljard). Het dividend wordt opgetrokken van 0,2 naar 0,3 dollar bruto per aandeel. Arcelor blijft ook gericht investeren. Het belangrijkste wapenfeit in 2019 was de overname samen met Nippon Steel (40%) van Essar Steel India. De groep ziet veel groeimogelijkheden in India en realiseert er een bedrijfskasstroom op jaarbasis van 0,6 miljard dollar. De besprekingen met de Italiaanse overheid voor de voortzetting van de activiteiten van Ilva lopen volop. De wereldwijde staalconsumptie klom in 2019 met 1,1 procent. Voor 2020 mikt Arcelor op 1 à 2 procent groei. Dat is positief voor de vraagontwikkeling, zeker gezien de verminderde voorraadniveaus. Het Europese staalverbruik zou met 1 à 2 procent groeien, tegenover een krimp met 4,3 procent in 2019. Een eerste positief prijseffect is al zichtbaar.ConclusieHet aandeel van ArcelorMittal maakte het koersverlies in de aanloop naar de jaarrapportering goed. Het aandeel noteert goedkoop, tegen 12 keer de verwachte winst 2020 en met een ondernemingswaarde (ev) van 5 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda). We zouden de rally gezien de economische onzekerheden op korte termijn niet achterna hollen en wachten op een beter instapmoment. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 16,66 euroTicker: MT NAISIN-code: LU1598757687Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 17,04 miljard euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: 12Koersverschil 12 maanden: -12%Koersverschil sinds jaarbegin: +5%Dividendrendement: 1,6%