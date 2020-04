De directe impact van het coronavirus is beperkt, maar indirect zal de technologiegroep in de brokken delen.

De kwartaalcijfers van Cisco Systems lagen in lijn met de verwachtingen en de directe impact van het coronavirus blijft voorlopig beperkt. De eerdere prognoses voor het lopende kwartaal worden, ondanks de tijdelijke sluiting van een aantal productiefaciliteiten, niet bijgesteld. Helemaal immuun is Cisco niet, want de impact op de groei van de wereldeconomie is nadelig. Dat uit zich onder meer in een verlaging van de IT-bestedingen en betalingsproblemen bij klanten. Er zijn voor Cisco ook voordelen aan corona, want het videoconferencingplatform Webex wordt meer dan ooit gebruikt.De omzet daalde in het tweede kwartaal, de drie maanden tot eind januari, op jaarbasis met 3,5 procent naar 12 miljard dollar. Het was de eerste krimp sinds begin 2018. De afdeling Infrastructure Products zag de omzet met 8 procent afnemen naar 6,53 miljard dollar. Die omvat routers, schakelaars en andere apparatuur die het transport en de opslag van gegevens over grote netwerken moet mogelijk maken. De dienstenafdeling maakte een sprong van 5 procent naar 3,33 miljard dollar. De afdeling Applicaties liet 8 procent liggen, maar Beveiliging, de kleinste divisie, groeide met 9 procent. 72 procent van de omzet wordt via een abonnementsformule gerealiseerd, tegenover 65 procent een jaar eerder. De nettowinst bleef tegenover dezelfde periode een jaar eerder ongewijzigd op 3,3 miljard dollar, maar door de aandeleninkopen groeide de winst per aandeel naar 0,77 dollar. Dankzij een daling van de operationele kosten klom de brutowinstmarge naar 66,4 procent. De orders daalden met 6 procent.In het lopende kwartaal zal de omzet met 1,5 tot 3,5 procent afnemen. De brutowinstmarge zal tussen 64,5 en 65,5 procent uitkomen. Op langere termijn moet de producent van netwerkapparatuur wel kunnen profiteren van de invoer van 5G. Die evolutie zal de telecomoperatoren verplichten nieuwe investeringen te doen. Cisco kocht in het tweede kwartaal 18 miljoen eigen aandelen in voor 870 miljoen dollar. Dat brengt het totaal voor de eerste jaarhelft op 1,64 miljard dollar. Dat cijfer ligt lager dan een jaar eerder. Over het volledige boekjaar 2019 kocht Cisco voor 20 miljard dollar eigen aandelen in. In combinatie met de dividenduitkeringen pleegde dat een aanslag op de cashpositie van de technologiegroep, want de vrije kasstroom bedraagt op jaarbasis maar 11,3 miljard dollar. Twee jaar geleden had Cisco nog meer dan 73 miljard dollar in kas. Dat is gedaald naar 27,1 miljard dollar. Ook tegenover de start van het lopende boekjaar daalde de cashpositie met 6,3 miljard dollar.Het bedrijf heeft ook 17,1 miljard dollar aan schulden uitstaan. De liquiditeiten zullen nog met 2,6 miljard dollar verminderen wanneer de overname van Acacia Communications is afgerond. Dat zal in principe voor juli gebeuren. Het dividend komt niet in gevaar. Cisco spendeerde in het tweede kwartaal 1,49 miljard dollar aan dividendbetalingen, wat het bedrag aan aandeelhoudersvergoedingen op 2,36 miljard dollar bracht. De uitkering wordt opgetrokken van 35 naar 36 dollarcent. Daarmee keert Cisco nog altijd minder dan de helft van de winst uit. Tegen de huidige koers bedraagt het rendement 3,4 procent.ConclusieCisco Systems is nog altijd een cyclisch bedrijf, ondanks de overgang naar een bedrijfsmodel op basis van meer recurrente inkomsten. De directe impact van het coronavirus is beperkt, maar indirect zal de groep in de brokken delen. Door de tijdelijk lagere aandeleninkoop wordt het aandeel minder ondersteund dan voorheen. Cisco is niet overdreven duur en blijft een stabiele dividendbetaler.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 42,78 dollarTicker: CSCOISIN-code: US17275R1023Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 181,4 miljard dollarK/w 2019: 15Verwachte k/w 2020: 13Koersverschil 12 maanden: -22%Koersverschil sinds jaarbegin: -11%Dividendrendement: 3,4%