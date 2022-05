Een relatief sterk eerste kwartaal legt de basis voor een goed 2022. De kosteninflatie wordt ruim gecompenseerd door hoge metaalprijzen.

Een vrij sterk eerste kwartaal heeft de fundamenten gelegd voor een goed 2022. Dat is een opsteker nadat het bedrijf begin dit jaar de winstvooruitzichten voor 2022 en 2023 neerwaarts had bijgesteld. De knik in de winstgroei is te wijten aan de batterijdivisie, die dit en volgend jaar nog niet de eerder verhoopte winstbijdrage zal leveren. De resultaten vinden opnieuw vaste grond onder de voeten in moeilijke omstandigheden, niet in het minst omdat de recyclagedivisie geniet van hoge metaalprijzen.Ook Umicore ontsnapt dit jaar niet aan een kosteninflatie van 150 miljoen euro in vergelijking met vorig jaar, maar de hogere metaalprijzen zorgen voor een bonus van 270 miljoen euro.

...

Een vrij sterk eerste kwartaal heeft de fundamenten gelegd voor een goed 2022. Dat is een opsteker nadat het bedrijf begin dit jaar de winstvooruitzichten voor 2022 en 2023 neerwaarts had bijgesteld. De knik in de winstgroei is te wijten aan de batterijdivisie, die dit en volgend jaar nog niet de eerder verhoopte winstbijdrage zal leveren. De resultaten vinden opnieuw vaste grond onder de voeten in moeilijke omstandigheden, niet in het minst omdat de recyclagedivisie geniet van hoge metaalprijzen.Ook Umicore ontsnapt dit jaar niet aan een kosteninflatie van 150 miljoen euro in vergelijking met vorig jaar, maar de hogere metaalprijzen zorgen voor een bonus van 270 miljoen euro. Het bedrijf verwacht dit jaar een bedrijfswinst die licht boven de consensusverwachting van 818 miljoen euro zal liggen. Die verwachtingen baden in onzekerheid, gegeven het wankele conjunctuurplaatje en de volatiele grondstofprijzen, maar op basis van die vooruitzichten noteert Umicore tegen een koers-winstverhouding van ongeveer 17. Dat is fair te noemen. Umicore zal dit jaar extra voorraden aanleggen. Samen met het investeringsprogramma zal dat voor een hogere schuldenlast zorgen, al vertrekt de schuldgraad van een laag niveau. De belangrijkste winstbijdrage blijft van de recyclagedivisie komen, dit jaar goed voor een bedrijfswinst van naar schatting bijna 500 miljoen euro op basis van de huidige hoge metaalprijzen. Dat is een sterke bijdrage, al blijft ze onder het recordniveau van 2021. In het eerste kwartaal haperde de toevoer van te recycleren materialen omdat handelaren op hun voorraden bleven zitten. Ook logistieke problemen wogen op de toevoer, maar Umicore verwacht dat de instroom van materialen dit jaar zal verbeteren. Het bedrijf maakte ook bekend een aparte businessunit te bouwen rond de recyclage van batterijen van elektrische auto's. Wellicht zal die aankondiging gevolgd worden door investeringen in recyclagecapaciteit van die batterijen.De katalysatorendivisie hield in het eerste kwartaal goed stand. De wereldwijde verkoop van auto's lijdt nog altijd onder een tekort aan halfgeleiders, de economische onzekerheid die gepaard gaat met de oorlog in Oekraïne, en de lockdowns in Chinese steden. Umicore doet het beter dan de markt, dankzij de sterke marktpositie en het overwicht in benzinekatalysatoren. Over heel 2022 moet die divisie een bedrijfswinst van bijna 300 miljoen euro opleveren, iets onder het recordniveau van 2021.Umicore investeerde de voorbije jaren fors in de divisie die batterijmaterialen produceert, maar het bedrijf miste tijdelijk de boot van de stijgende marktvraag naar kathoden met een hoger nikkelgehalte, met als resultaat een dure overcapaciteit. De recent aangekondigde deals verminderen het risicogehalte van de investeringen. Zo sloot Umicore leveringsakkoorden met Volkswagen en recent met ACC, de batterijgroep van Stellantis, Mercedes-Benz en TotalEnergies. Het blijft wel afwachten welke marges Umicore aan die deals zal verdienen. Voor dit jaar verwacht Umicore in die divisie een stijging van de bedrijfswinst ten opzichte van de 139 miljoen euro vorig jaar.ConclusieEen relatief sterk eerste kwartaal legt de basis voor een goed 2022. De kosteninflatie wordt ruim gecompenseerd door hoge metaalprijzen. De recente deals verlagen het risicoprofiel van de batterijdivisie. De verwachte bedrijfswinst van ruim 800 miljoen euro voor dit jaar is lager dan in recordjaar 2021, maar zorgt voor een faire waardering met een koers-winstverhouding van 17 en een ondernemingswaarde van 9 keer de bedrijfscashflow. We behouden het houden-advies. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 37,2Ticker: UMI ISIN-code: BE0974320526Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 9,4 miljard euroK/w 2021: 18Verwachte k/w 2022: 17Koersverschil 12 maanden: -26%Koersverschil sinds jaarbegin: +6%