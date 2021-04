De waarde van het orderboek bedraagt 351,5 miljoen euro, of een kwart meer dan vorig jaar.

De kwartaalupdate van Barco kan het best als geruststellend worden omschreven. In vergelijking met het vierde kwartaal daalde de omzet tussen januari en maart in alle afdelingen. Maar de veel beter dan verwachte orderaanname zorgde voor opluchting bij de beleggers die het aandeel hoger stuwden. Barco's kwartaalrapport is traditioneel erg summier met enkel omzetcijfers van de afdelingen en de evolutie van het aantal nieuwe orders. De kwartaalomzet lag met 171,7 miljoen euro in lijn met de verwachtingen. Dat was 27 procent lager dan hetzelfde kwartaal vorig jaar en 12 procent onder het omzetcijfer van het vierde kwartaal. Entertainment kreeg de grootste tik. Veel bioscopen moeten de deuren dicht houden en ook op de evenementenmarkt staat de activiteit op een laag pitje. Met 56 miljoen euro lag de omzet van Entertainment 44 procent lager dan een jaar eerder en 28 procent onder die van het vierde kwartaal. Toch waren er lichtpuntjes. Zo kreeg Barco een groot order van de bioscoopgroep Imax en ook de Chinese cinema-industrie laat de voorbije maanden een sterk herstel zien. In het Westen wordt die remonte pas in de tweede jaarhelft verwacht, afhankelijk van hoe snel de lockdowns eindigen. De omzet van Enterprise (53 miljoen euro) daalde met 22 procent op jaarbasis en lag 2 procent lager dan in het vierde kwartaal. Het verplichte thuiswerk liet de groei van de presentatietool ClickShare stokken, maar de pil werd verguld door Clickshare Conference, dat compatibel is met populaire onlinevergadertools als Zoom en Microsoft Teams. Drie kwartalen na de introductie staat de Conference-variant al in voor 40 procent van de omzet van ClickShare. In het vierde kwartaal was dat nog maar een kwart. Clickshare heeft in tegenstelling tot de meeste andere producten van Barco een korte doorlooptijd tussen de bestelling en de vertaling in extra omzet. Bij een normalisering van de werksituatie kan de groei van Enterprise dus snel weer hoger. Healthcare, in normale marktomstandigheden de kleinste divisie van Barco, liet nu het hoogste omzetcijfer optekenen (64 miljoen euro). Dat was wel 8 procent minder dan vorig jaar. Na een vertraging in het vierde kwartaal trekken de orders weer aan. De periode van januari tot maart was het derde opeenvolgende kwartaal met aantrekkende orders.Op groepsniveau steeg het aantal nieuwe bestellingen met 228,9 miljoen euro. Dat was nog 10 procent minder dan een jaar eerder, maar wel al 22 procent boven het niveau van het vierde kwartaal en vooral ver boven de consensusverwachting van 192 miljoen euro. Dat brengt de verhouding tussen de nieuwe orders en het gerealiseerde omzetcijfer op 1,3. Een cijfer hoger dan 1 wijst op omzetgroei de komende kwartalen. De totale waarde van het orderboek bedraagt nu 351,5 miljoen euro, of een kwart meer dan vorig jaar. Door de onzekerheid over de snelheid waarmee het normale leven zal worden hernomen, is de visibiliteit beperkt. Barco gaat voor de eerste jaarhelft niettemin uit van een omzet die in de buurt ligt van die van dezelfde periode vorig jaar (407 miljoen euro). De analisten zijn iets sceptischer met een consensusprognose van 377 miljoen euro. De consensus voor de ebitda-marge bedraagt 7,7 procent. Een evenaring van de winstgevendheid van de eerste helft van 2020 (10%) zit er niet in. Al met al is dit een opbeurend jaarbegin en op basis van de gezonde financiën van Barco en de sterke marktpositie behouden we het koopadvies (rating 1A).Koers: 19,73 euroTicker: BAR BBISIN-code: BE0003790079Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,81 miljard euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 24Koersverschil 12 maanden: -1%Koersverschil sinds jaarbegin: +8%Dividendrendement: 2,2%