EVS heeft toptechnologie in huis en is financieel erg solide. Er komen nu twee jaren op rij aan met in principe wel belangrijke sportevenementen.

De nieuwe topman Serge Van Herck heeft er zijn eerste jaar als volwaardige CEO opzitten. En wat voor een jaar. De resultaten waren kwartaal op kwartaal een rollercoaster, maar uiteindelijk is de balans toch vrij positief. De speler met een unieke positie in de wereld van de livesportverslaggeving moest het het afgelopen jaar doen zonder Europees Kampioenschap voetbal en zonder Olympische Spelen. Bovendien waren er in het voorjaar nauwelijks sportevenementen om live te verslaan. Dat leidde tot flink wat minder bestellingen bij EVS.De Vlaming Van Herck wil de Waalse onderneming weer op het groeiparcours zetten. Daarvoor kocht EVS Axon. Het Nederlandse bedrijf biedt complementaire producten in liveverslaggeving. Het droeg 7,9 miljoen euro bij tot jaaromzet van 2020, maar is wel verlieslatend. Dat had een impact op de jaarwinst van 2020 van -1,6 miljoen euro. In de cijfers van vorig jaar zit Axon voor acht maanden verrekend. Dat hielp om de omzetdaling in 2020 te beperken tot 14,8 procent: van 103,4 naar 88,1 miljoen euro. Zonder rekening te houden met wisselkoersschommelingen en extra huurinkomsten van materiaal voor liveverslaggeving is de omzetdaling sterk vergelijkbaar (-14,3%, van 102,1 naar 87,4 miljoen euro). De omzetevolutie lag in lijn met de analistenconsensus. De kostenbeheersing was voorbeeldig. Ondanks de overname van Axon zijn de operationele kosten slechts met 1,9 procent gestegen. Maar door de teruggevallen omzet was er toch een behoorlijke margedruk. De resultaten kwamen een pak onder de gemiddelde analistenverwachting uit. In de tweede jaarhelft bedroeg het bedrijfsresultaat (ebit) slechts 2,2 miljoen euro, tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 3,2 miljoen. Voor het volledige jaar dook de ebit naar 5,7 miljoen euro. Dat is driekwart minder dan de 23 miljoen euro in 2019 en betekent een duik van de ebit-marge (bedrijfswinst/omzet) van 22,3 naar 6,4 procent. Hetzelfde geldt voor het nettoresultaat. Geen 19,6 miljoen euro nettowinst meer zoals in 2019, maar slechts 7,2 miljoen euro of een daling van 63,4 procent. Per aandeel gaan we van 1,40 naar 0,53 euro. Het betere nieuws is dat het orderboek stevig werd aangevuld in het laatste kwartaal van vorig jaar. We evolueerden van 41,0 miljoen euro op 30 september naar 54,2 miljoen euro op 31 december. Dat ligt minstens 8,5 miljoen euro of 20 procent boven de gemiddelde verwachting van de analisten. Daarnaast zijn er 31,3 miljoen euro aan orders voor 2021 zonder rekening te houden met extra huurinkomsten door het uitstel van grote sportevenementen naar dit jaar. Van die extra verwachte huurinkomsten voor materiaal voor de liveverslaggeving van de grote sportevenementen in 2021 werd eind vorig jaar al 12,9 miljoen euro geboekt. Mede daardoor toont het management zich optimistisch voor 2021 zonder een gekwantificeerde prognose te geven. EVS blijft over een stevige beschikbare kaspositie beschikken. De kaspositie bedroeg eind vorig jaar 35,7 miljoen euro, of afgerond 2,5 euro per aandeel.ConclusieEVS heeft toptechnologie in huis en is financieel erg solide. Het is aan de nieuwe CEO Van Herck om de groeimotor weer op gang te trekken. Er komen nu twee jaren op rij aan met in principe wel belangrijke sportevenementen. Bovendien is de waardering redelijk tegen minder dan 8 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) 2021 en 13 keer de verwachte winst voor dit jaar. Dat is voldoende om het aandeel als kanshebber voor de voorbeeldportefeuille te beschouwen. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 18,82 euroTicker: EVS BBISIN-code: BE0003820371Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 269,6 miljoen euroK/w 2020: 31Verwachte k/w 2021: 13,5Koersverschil 12 maanden: +33%Koersverschil sinds jaarbegin: +12%Dividendrendement: 2,7%