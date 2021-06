EVS is financieel erg solide.

Naar aanleiding van de tradingupdate over het eerste kwartaal durfde de CEO van EVS, Serge Van Herck, een omzetprognose voor het volledige boekjaar uit te spreken: 110 tot 120 miljoen euro. In 2020 was er 88,1 miljoen euro omzet, een laag cijfer. De nieuwe omzetvork komt meer overeen met de jaaromzetten van voor de coronacrisis, en toont optimisme bij de bedrijfsleiding.

...

Naar aanleiding van de tradingupdate over het eerste kwartaal durfde de CEO van EVS, Serge Van Herck, een omzetprognose voor het volledige boekjaar uit te spreken: 110 tot 120 miljoen euro. In 2020 was er 88,1 miljoen euro omzet, een laag cijfer. De nieuwe omzetvork komt meer overeen met de jaaromzetten van voor de coronacrisis, en toont optimisme bij de bedrijfsleiding. De coronapandemie heeft de speler met een unieke positie in de wereld van de livesportverslaggeving midscheeps getroffen. Zowel het EK voetbal in juni als de Olympische Spelen in juli-augustus werden vorig jaar afgelast en doorgeschoven naar dit jaar. Bovendien was er in het voorjaar maandenlang zo goed als geen livesportverslaggeving. Daardoor plaatsten flink wat klanten minder bestellingen bij EVS. In die context moeten we natuurlijk ook de spectaculaire remonte van de omzet in het eerste kwartaal zien: van 36,9 naar 54,0 miljoen euro (+46,3%). Dat is omzet zonder rekening te houden met extra huurinkomsten voor materiaal ingezet bij liveverslaggeving van grote sportevenementen. Het EK voetbal en de Olympische Spelen in Tokio leveren dit jaar 13,2 miljoen euro extra inkomsten op. Van Herck wil de Waalse onderneming weer op een groeiparcours zetten. Daarvoor heeft EVS Axon gekocht. Het Nederlandse bedrijfbiedt complementariteit in producten voor liveverslaggeving. Het droeg 7,9 miljoen euro bij tot de jaaromzet van 2020, maar is wel verlieslatend. Het drukte de jaarwinst van EVS over 2020 met 1,6 miljoen euro. Dat betekent niet dat EVS de kostenbeheersing van de voorbije jaren loslaat. Ondanks de overname van Axon zijn de operationele kosten vorig jaar met slechts 1,9 procent gestegen. Cruciaal blijft de ontwikkeling van het orderboek. Dat evolueerde van 41,0 miljoen euro op 30 september naar 54,2 miljoen euro op 31 december. Na het eerste kwartaal is daar afgerond 40 procent (+39,8%) op jaarbasis bij gekomen. Voor 2022 zijn er al voor 14,7 miljoen euro orders, zonder rekening te houden met extra huurinkomsten voor grote sportevenementen. Want veel sneller dan normaal staan dan al de Wereldbeker voetbal in Qatar en de Olympische Winterspelen in China op het programma. De evolutie van het orderboek houdt in dat er gemiddeld zo'n 9 miljoen euro per maand aan nieuwe orders binnenkomen.EVS heeft toptechnologie in huis en is financieel erg solide: de beschikbare kaspositie bedroeg eind vorig jaar ruim 35 miljoen euro. Het is aan de CEO om de groeimotor bij EVS weer op gang te trekken. Dat blijkt niet vanzelfsprekend. Maar er komen nu twee jaren op rij met belangrijke sportevenementen. Bovendien is de waardering redelijk, tegen 8 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) 2021 en 11,5 keer de verwachte winst voor dit jaar (rating 1B). Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 18,00 euroTicker: EVS BBISIN-code: BE0003820371Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 257,9 miljoen euroK/w 2020: 13Verwachte k/w 2021: 11Koersverschil 12 maanden: +13%Koersverschil sinds jaarbegin: +8%Dividendrendement: 2,8%