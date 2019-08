Na het overgangsjaar 2017 en het normale jaar 2018 - voor Lotus Bakeries betekent dat een omzetgroei van 5 à 10 procent - lijkt een prima jaar in de maak te zijn.

In de eerste helft van 2019 nam de omzet van Lotus Bakeries toe met 30,6 miljoen euro (+11,5%) tot 298,1 miljoen euro. Er is een positief wisselkoerseffect van 2,2 miljoen euro door de sterkere dollar. Nog belangrijker is de omzetklim van 10,6 miljoen euro door de overname van het Britse Kiddylicious, een innovatief bedrijf dat voedzame tussendoortjes voor baby's, peuters en kleuters op de markt brengt. De vergelijkbare omzetgroei tegen constante wisselkoersen bedroeg in de eerste helft van vorig jaar 5 procent. De eerste helft van 2019 levert 6,7 procent organische groei op.

...