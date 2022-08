Solvay bewijst de crisissituatie heel goed te beheersen en de marges te vrijwaren, mee door een sterke kostenbeheersing.

De Belgische chemietrots kreeg schouderklopjes voor de halfjaarcijfers. Vier à vijf maanden geleden werd de markt opgeschrikt door het plan om het concern voor eind 2023 in tweeën te splitsen. In SpecialtyCo (circa 60% van de groepsomzet) worden de groei-onderdelen ondergebracht, zoals de composietmaterialen voor onder meer de luchtvaart, kunststoffen voor smartphones en de olie- en gastak Novecare. EssentialCo is het klassieke deel en omvat weinig groeiende activiteiten, zoals natriumcarbonaat, waterstofperoxide en kleefstoffen, maar genereert wel de nodige kasstromen. De paniekstemming op de beurzen door de oorlog in Oekraïne spaarde het Solvay-aandeel niet. De multinational was aanwezig in Rusland via de joint venture Rusvinyl, een pvc-producent. Vorig jaar haalde Solvay zowat 100 miljoen euro of bijna 1 euro per aandeel uit het dividend van Rusvinyl. Solvay besliste de activiteiten in het kader van Rusvinyl op te schorten. De negatieve koersreactie vonden we overdreven, en we namen het aandeel in de voorbeeldportefeuille op. Daar hebben we na de publicatie van de cijfers over het tweede kwartaal en de eerste jaarhelft geen spijt van. Het aandeel heeft wel nog een achterstand op de bekendste graadmeter van Euronext Brussel, de Bel-20-index, en de Eurostoxx 600 Chemicals-index. De kwartaalcijfers kwamen ver boven de verwachtingen van de analisten uit. De omzetgroei in het tweede kwartaal bedroeg 42 procent, van 2,456 naar 3,477 miljard euro. 32,6 procent daarvan is organische groei (zonder overnames of desinvesteringen). De omzet lag ook 12 procent boven de gemiddelde analistenverwachting van 3,099 miljard euro. Alle drie de divisies overtroffen de gemiddelde analistenverwachting. Bij Solutions (onder meer Novecare) kwam de kwartaalomzet 42 procent hoger uit op jaarbasis. De sterkste groei was voor Materials (hoogwaardige polymeren en composiettechnologieën) met een omzetstijging van 48 procent. Voor Chemicals (het 'oude' Solvay met chemische tussenproducten) kwam een omzettoename van 36 procent op de tabellen.Op groepsniveau zitten we na zes maanden op een omzetgroei van 35,3 procent: van 4,83 naar 6,53 miljard euro. Daarvan is 29,5 procent organische groei. De onderliggende bedrijfskasstroom (ebitda) klom in het tweede kwartaal met 44 procent (+34,9% organisch) van 602 naar 864 miljoen euro. De chemiereus is de kosteninflatie dus perfect de baas gebleven. Het houdt zelfs een beperkte toename van de ebitda-marge in van 24,5 naar 24,8 procent voor het tweede kwartaal van 2022 versus dezelfde periode van 2021. Hier was Materials de aangenaamste verrassing met een stijging van 55 procent tot 340 miljoen euro.Na het eerste halfjaar is sprake van een 32,9 procent hogere ebitda (van 1,18 naar 1,58 miljard euro) en een organische toename met 27,7 procent (ebitda-marge van 24,5% naar 24,1%). De onderliggende nettowinst spurt van 276 naar 470 miljoen euro (+70%). Dat laat het management toe de verwachting voor het volledige boekjaar voor de toename van de ebitda op te trekken van 14 tot 18 procent organische groei, met een vrije kasstroom van ongeveer 750 miljoen euro.ConclusieSolvay bewijst de huidige crisissituatie heel goed te beheersen en de marges te vrijwaren, mee door een sterke kostenbeheersing. Het aandeel wordt daar totaal niet voor beloond. Tegen amper iets meer dan 7 keer de verwachte winst voor dit jaar en 5 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) is het aandeel overdreven goedkoop. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 81,28 euroTicker: SOLB BBISIN-code: BE0003470755Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 8,60 miljard euroK/w 2021: 8Verwachte k/w 2022: 7Koersverschil 12 maanden: -24%Koersverschil sinds jaarbegin: -20%Dividendrendement: 4,7%