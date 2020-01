Het heeft er alle schijn van dat de tweede jaarhelft de verwachte beterschap eindelijk zal tonen. Het aandeel lijkt de weg naar boven terug ingeslagen.

Voor de jaarresultaten van 2019 is het nog wachten tot 5 maart, maar op basis van de tradingupdate voor het derde kwartaal lijkt de grootste baggermaatschappij ter wereld het ergste achter de rug te hebben. Beleggers hadden een hint gekregen. Na de aankondiging van de halfjaarcijfers had CEO Peter Berdowski 50.000 aandelen bijgekocht. Het koersherstel de afgelopen maanden is stevig. Het aandeel probeert af te geraken van het etiket 'zware achterblijver'. Het geduld van de aandeelhouder werd lang op de proef gesteld. Wat een contrast met enige tijd geleden. De grootste baggermaatschappij ter wereld kende tussen 2003 en 2013 een gouden decennium. Tussen 2003 en het voorjaar van 2015 vertienvoudigde de beurskoers van afgerond 5 naar 50 euro. Maar de jongste jaren zat de klad erin. We beginnen met het positieve nieuws uit de tradingupdate voor het derde kwartaal. Als hoogtepunt ziet het bedrijf de sterke verbetering ten opzichte van het eerste halfjaar. In de baggeractiviteit is er een gezonde bezetting van de sleephopperzuigers. Het zorgenkind, Offshore Energy, liet een sterke resultaatverbetering zien. Een ander lichtpunt is het sterke orderboek eind september van 4,2 miljard euro tegenover 4,36 miljard euro op 30 juni en 4,29 miljard eind 2018. In het eerste semester van 2019 was er een omzetstijging met 8,6 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018. In de eerste zes maanden herstelde de omzet van 1,17 naar 1,27 miljard euro. In de rendabiliteit was in het eerste halfjaar nog geen beterschap merkbaar. De bedrijfskasstroom kreeg nog maar eens een tik van bijna 19 procent (van 167,2 naar 135,7 miljoen euro). Het management gaf wel aan er nog altijd van uit te gaan dat de ebitda voor het boekjaar 2019 in de buurt van die van vorig jaar zou liggen (353,6 miljoen euro). Na het goede derde kwartaal kon de bedrijfstop die prognose met iets meer comfort handhaven. Dat de bedrijfskasstroom in de eerste jaarhelft 25 tot 30 miljoen euro onder de verwachtingen van analisten bleef, was het gevolg van een stevige voorziening in de kabelactiviteiten (Offshore Energy) van afgerond 100 miljoen euro voor verlieslatende offshorewindcontracten. Gelukkig stond daar een uitzonderlijke meerwaarde van 42,2 miljoen euro tegenover op de verkoop van het belang in de joint venture Kotug Smit Towage en de verkoop van een schip.Het bedrijfsresultaat (ebit) evolueert van -349,6 miljoen euro naar 9,1 miljoen euro, maar blijft onder de analistenconsensus. Hetzelfde voor het nettoresultaat: van -361,4 miljoen euro naar 1,3 miljoen euro of 0,01 euro per aandeel, maar 35 miljoen euro onder de analistenverwachting. De belangrijke poot 'bagger en infrastructuur' heeft het beter dan verwacht gedaan in de eerste zes maanden. De omzet kwam uit op 733 miljoen euro of 51 miljoen euro boven de analistenconsensus. Daar lag de bedrijfskasstroom met 125 miljoen euro boven de analistenvork van 117 tot 124 miljoen euro. Het schoentje knelt in Offshore Energy. De uitbreiding met de overnames vanSMIT Internationale (assistentie van binnenkomende en uitgaande zeeschepen met sleepboten, verder berging en wrakopruiming) en Dockwise(verplaatsen van extreem zware offshore platformen) pakt niet goed uit. ConclusieHet heeft er alle schijn van dat de tweede jaarhelft de verwachte beterschap eindelijk zal tonen. Het aandeel lijkt de weg naar boven terug ingeslagen en is de jongste jaren een flink stuk goedkoper geworden. In 2010 werd nog 2,3 keer de boekwaarde betaald tegenover tegenwoordig 1,1 keer. Het advies blijft positief met de mogelijkheid dat Boskalis op termijn promoveert tot de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 22,98 euroTicker: BOKA NAISIN-code: NL0000852580Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 3,11 miljard euroVerwachte k/w 2019: 34Verwachte k/w 2020: 25Koersverschil 12 maanden: +6%Dividendrendement: 2,2%