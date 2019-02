Gewoon goed is niet goed genoeg voor Microsoft

Microsoft was eind november even het bedrijf met de grootste beurswaarde ter wereld, maar het werd de voorbije weken opnieuw ingehaald door Amazon. Intussen voelt Microsoft ook de hete adem van Apple in de nek. Het gaat niet toevallig om drie technologiegroepen: dat is het segment waarin de sterkte op de aandelenmarkt zich concentreert. Microsoft heeft zijn verleden als klassiek softwarebedrijf definitief van zich afgeschud. Dat heeft de groep geen windeieren gelegd. In de drie maanden tot eind december boekte Microsoft een omzet van 32,47 miljard dollar. Dat is 12,3 procent meer dan een jaar eerder, maar wel licht onder de consensusprognose van 32,51 miljard dollar. In het eerste kwartaal bedroeg de omzetstijging nog 19 procent. Daarmee komt een einde aan een reeks van acht opeenvolgende kwar...