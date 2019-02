Gezocht: orders of overnemer voor EVS

Er lijkt een einde gekomen aan het koersherstel bij het bedrijf dat een unieke positie heeft in de wereld van de live sportverslaggeving. In oktober werd nog een dieptepunt net boven 15 euro gevormd, maar toen raakte bekend dat concurrent Evertzeen belang had genomen van ruim 3 procent, wat de speculatie deed oplaaien dat EVS een overnameprooi zou worden. INGmaakte er begin november zelfs een rapport over, waarin het de bedrijfsleiding opriep de aandeelhouderswaarde te maximaliseren door de vennootschap te verkopen aan de hoogste bieder. De richtprijs van ING voor het bod was 31 euro per aandeel.

