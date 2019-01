Gigadeal voor Aedifica in het Verenigd Koninkrijk

De gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) pakte in de kerstperiode nog heel stevig uit. De speler in huisvesting voor senioren kondigde aan een dochtervennootschap van Lone Star Real Estate Fund IV te hebben gekocht met een waarde van 450 miljoen pond. Het gaat om 93 rustoorden op 91 locaties in het Verenigd Koninkrijk met meer dan 5700 rusthuisbewoners.

...