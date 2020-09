De uitdaging voor topman Daniel O'Day van Gilead Sciences is genoegzaam bekend: na jaren van dalende of stagnerende omzetcijfers de groeimotor weer op gang trekken.

De omzet van Gilead Sciences bereikte dankzij het enorme succes van de hepatitis C-virus (HCV)-franchise in 2015 een recordhoogte van 32,6 miljard dollar. De jaren daarna taande de HCV-omzet snel door de effectievere nieuwste generatie geneesmiddelen. In 2019 was er onder impuls van de groeiende HIV-franchise (aids) voor het eerst opnieuw bescheiden groei: +1,5 procent tot 22,4 miljard dollar. In de eerste jaarhelft van dit jaar zakte de omzet met 2,5 procent tot 10,7 miljard dollar. De HIV-franchise leverde 8,1 miljard dollar omzet aan, 6 procent meer dan in de eerste jaarhelft van 2019.

...

De omzet van Gilead Sciences bereikte dankzij het enorme succes van de hepatitis C-virus (HCV)-franchise in 2015 een recordhoogte van 32,6 miljard dollar. De jaren daarna taande de HCV-omzet snel door de effectievere nieuwste generatie geneesmiddelen. In 2019 was er onder impuls van de groeiende HIV-franchise (aids) voor het eerst opnieuw bescheiden groei: +1,5 procent tot 22,4 miljard dollar. In de eerste jaarhelft van dit jaar zakte de omzet met 2,5 procent tot 10,7 miljard dollar. De HIV-franchise leverde 8,1 miljard dollar omzet aan, 6 procent meer dan in de eerste jaarhelft van 2019. Door covid-19 daalde de groepsomzet in het tweede kwartaal met 10 procent tot 5,1 miljard dollar. In het begin van 2020 verwachtte Gilead een jaaromzet van 21,8 à 22,2 miljard dollar. Ondanks de omzetdaling in de eerste jaarhelft werd bij de halfjaarrapportering de verwachte jaaromzet opgetrokken tot 23 à 25 miljard dollar. De verwachte gezuiverde winstverwachting per aandeel ging van 6,05 à 6,45 dollar naar 6,25 à 7,65 dollar. De gemiddelde analistenverwachting ligt op een omzet van 24,2 miljard dollar en een gezuiverde nettowinst per aandeel van 6,92 dollar, respectievelijk +4,37 en +7,97 procent tegenover 2019. De oorzaak is de onverwachte meevaller dat remdisivir, een antiviraalmiddel van Gilead dat zonder succes werd onderzocht voor ebola en Marburg, maar ook voor coronavirussen zoals SARS en MERS, werkzaam blijkt tegen covid-19. Het middel verkreeg ondertussen voorlopige goedkeuringen voor bepaalde patiëntengroepen in de VS, Japan en Europa. Er lopen bijkomende studies om het effect na te gaan eerder in het ziekteproces, en in combinatie met andere medicijnen. Een forse tegenvaller was er echter ook, met de onverwachte melding op 18 augustus dat filgotinib, het kandidaat-geneesmiddel in ontstekingsziekten dat in samenwerking met Galapagos wordt ontwikkeld, voorlopig geen goedkeuring kreeg op de Amerikaanse markt voor reuma. Voor Gilead is immunologie een nieuwe franchise waarop hoge verwachtingen rusten na de uitgebreide samenwerkingsovereenkomst vorig jaar met Galapagos.Een tegenvaller voor O'Day, die evenwel de moed niet laat zakken en de jongste maanden de ene na de andere overname- of samenwerkingsovereenkomst aankondigde. De rode draad is de sterke focus op kankerimmunologie. Ook dat is voor Gilead relatief nieuw. In 2017 nam Gilead de celtherapiespecialist Kite Pharma over. Er volgden nog kleinere deals, maar dit jaar haalt O'Day het grof geschut boven met in zeven overnames of samenwerkingen. De eerste was de overname in april voor 4,9 miljard dollar in cash van Forty Seven. Dit bedrijf heeft met magrolimab een beloftevolle klinische molecule voor een aantal bloedkankers. De voorlopig laatste en grootste transactie was de overname voor 21 miljard dollar van Immunomedics voor een premie van liefst 108 procent. Bij dit bedrijf draait alles rond het in april in de VS goedgekeurde Trodelvy tegen een type borstkanker. Het middel wordt ook op andere kankers getest. ConclusieHet enthousiasme over remdesivir, dat het aandeel van Gilead Sciences in april naar het hoogste niveau sinds januari 2018 (85,97 dollar) stuwde, is volledig weggesmolten. De tegenvaller met filgotinib is een onverwacht nieuw obstakel in de zoektocht van topman O'Day naar groei, die steeds nadrukkelijker wordt nagejaagd in kankerimmunologie. Het bedrijf beschikt nog over 20 miljard dollar voor bijkomende deals. De waardering tegen negen keer de verwachte winst voor 2020 blijft aantrekkelijk voor de geduldige belegger.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 63,40 dollarTicker: GILD USISIN-code: US3755581036Markt: New YorkBeurskapitalisatie: 79,5 miljard dollarK/w 2019: 10Verwachte k/w 2020: 9Koersverschil 12 maanden: +1%Koersverschil sinds jaarbegin: -2%Dividendrendement: 4,3%