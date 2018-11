Gimv gaat door op het elan

"Een kruising tussen Ablynx en IBA", zo omschrijft Gimv-CEO Koen Dejonckheere het biotechbedrijf Camel IDS. Gimv investeert in een eerste fase 7 miljoen euro in die nieuwste aanwinst in zijn portefeuille. Camel-IDS gebruikt net als Ablynx de antilichamen van kameelachtigen, maar ontwikkelt die nanobodies niet tot een geneesmiddel, maar tot een transportmiddel om radio-isotopen precies te brengen waar ze nodig zijn in het lichaam om kankercellen te bestrijden. Gimv gelooft in dat beloftevolle bedrijf en heeft de ambitie ook in de volgende kapitaalrondes mee te gaan, toch als het bedrijf de volgende stappen in zijn ontwikkeling kan doen. Voor particuliere beleggers is het onmogelijk zo vroeg in de ontwikkelingscyclus te participeren in een biotechbedrijf, maar via een belegging in Gimv kan de belegger zich wel aa...