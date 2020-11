Gimv verteert de coronacrisis beter dan verwacht. De onderliggende resultaten van de bedrijven in portefeuille zijn bemoedigend.

Gimv heeft de coronacrisis onverwacht snel van zich kunnen afschudden. Tijdens de eerste helft van het boekjaar, van 1 april tot 31 september, behaalde de investeringsmaatschappij een rendement van 12 procent op de portefeuille, goed voor een portefeuilleresultaat van 122 miljoen euro. Op jaarbasis is dat een rendement van 24 procent, wat ruim boven het langjarige gemiddelde van Gimv ligt. Dat levert een winst van 3,67 per aandeel euro op.Een groot deel van dat rendement is te danken aan de remonte van de beurzen na de diepe inzinking van februari en maart. Ook Gimv ontsnapte niet aan de kaalslag, getuige het portefeuillerendement van -10 procent in het vorige boekjaar. Het huidige resultaat moet worden gezien in het licht van die voorjaarscrash. Het portefeuillerendement is voor 71 miljoen euro te danken aan een herwaardering van de participaties die Gimv mocht boeken in het spoor van het de hogere waarderingen op de beurzen. De bedrijfsresultaten van de bedrijven in de portefeuille gingen lichtjes achteruit, al bleef de schade beperkt. Toch bleef de waardering van de portefeuille zeer schappelijk. De participaties staan voor gemiddeld 7,5 keer de bedrijfscashflow in de boeken, wat voor een jonge portefeuille die de coronacrisis relatief goed verteert, niet overdreven duur is. De andere 51 miljoen euro van het portefeuilleresultaat is te danken aan ontvangen dividenden en de meerwaarden op de verkoop van een aantal participaties, met de verkoop van het belang in Contraload, een Europese marktleider in het poolen van kunststof ladingdragers, als de opvallendste transactie. De verkoopprijs van dat belang lag 3,3 keer hoger dan de aanschafprijs. Langs de aankoopkant blijft Gimv in het normale ritme de portefeuille voeden met nieuwe participaties. In de eerste helft van het boekjaar investeerde het ruim 100 miljoen euro, onder meer in Televic, een producent van telecommunicatiesystemen. Maar de coronacrisis zorgt niet voor koopjes op de markt. De durfkapitalisten blijven voldoende gefinancierd en blijven tegen elkaar opbieden om de beste bedrijven binnen te halen. Gimv verwacht volgend jaar wel een toenemend aantal transacties omdat de coronacrisis heel wat bedrijfsleiders harder doet nadenken over hun strategische opties. Een verkoop van het bedrijf is een van de mogelijkheden. Dat biedt Gimv kansen om de bedrijven in de portefeuille te versterken met gerichte overnames. De oorlogskas van 300 miljoen euro laat dat toe.Het is afwachten welke schade de tweede besmettingsgolf kan aanrichten in de portefeuille, maar dankzij de bemoedigende resultaten van de voorbije zes maanden heeft het management vertrouwen getankt. "De tweede golf is geen tweede economische lockdown. Er is ook geen sprake van een financiële crisis", zegt CEO Koen Dejonckheere. De bedrijven in de portefeuille van Gimv toonden al veerkracht. Bij drie op vier bedrijven zijn de verwachtingen nu beter dan in juni. "In september en oktober gingen de zaken fantastisch voor heel wat bedrijven uit onze portefeuille. Dat geeft een buffer om november en december door te komen. Van onze grootste twintig participaties verwachten er dertien dit jaar omzetgroei te boeken", zegt Dejonckheere. ConclusieGimv verteert de coronacrisis beter dan verwacht. De onderliggende resultaten van de bedrijven in portefeuille zijn bemoedigend. In het spoor van het beursherstel kon de portefeuille geherwaardeerd worden, maar tegen 7,5 keer de bedrijfscashflow blijft deze jonge portefeuille sober geprijsd. Het dividendrendement van 5 procent is aantrekkelijk. We verhogen het advies naar kopen. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 50,5 euroTicker: GIMB BBISIN-code: BE0003699130Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,28 miljard euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: 10Koersverschil 12 maanden: -10%Koersverschil sinds jaarbegin: -10%Dividendrendement: 5%