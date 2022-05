Gimv biedt de belegger een vrij conservatief gewaardeerde portefeuille aan van bedrijven die sterke operationele resultaten boeken.

Gimv ontpopte zich de voorbije weken tot een relatief veilige haven op de beurs. Dat lukte omdat de portefeuille van de holding vrij conservatief gewaardeerd wordt en omdat de bedrijven in de portefeuille sterke resultaten neerzetten. Beleggers straften de voorbije weken aandelen af voor te hoge waarderingen en uit vrees voor dalende resultaten, maar bij Gimv zijn ze daarvoor aan het verkeerde adres.Na een sterk relancejaar in 2020 trok de holding de lijn door in het boekjaar 2021, dat liep van 1 april 2020 tot 31 maart 2021. In 2021 haalde Gimv een rendement op de portefeuille van 20,4 procent, na een rendement van 27 procent in 2020. "We doen beter dan onze doelstelling van een rendement van 15 procent, dat toelaat om onze aandeelhouders een return van minstens 10 procent aan te bieden", zegt CEO Koen Dejonckheere. Die rendementen vertaalden zich in een winst van 181 miljoen euro of 6,6 euro per aandeel. De nettoactiefwaarde van de portefeuille steeg tot 53 euro per aandeel.Een groot deel van de winst is te danken aan betere operationele resultaten van de bedrijven in portefeuille. De waarde van de belangen in die bedrijven steeg met 104 miljoen euro omdat de bedrijfscashflow van de bedrijven gemiddeld met meer dan 30 procent toenam bij een omzetstijging van meer dan 20 procent. Gemiddeld staat een bedrijf voor 8,1 keer de bedrijfscashflow in de boeken. Dat is vrij conservatief, waardoor de kwetsbaarheid voor lagere waarderingen beperkt is. De jonge portefeuille - gemiddeld heeft Gimv een participatie nog maar 3,6 jaar in bezit - laat ook ruimte toe voor groei. "Het streefdoel van een rendement van 15 procent blijft haalbaar de volgende jaren", zegt Dejonckheere. De relatief lage waardering van de portefeuille laat ook stevige meerwaarden toe als er participaties verkocht worden. Vorig boekjaar leverden exits op die manier een gerealiseerde winst op van 147,5 miljoen euro op. De belangen in onder meer Summa en Incendin gingen voor ruim drie keer de aanschaffingswaarde de deur uit. Intussen blijft Gimv ook investeren. Vorig jaar werd 194 miljoen euro gepompt in een aantal nieuwe participaties, maar werden vooral ook bestaande bedrijven versterkt via gerichte overnames.In de vooruitzichten voor dit jaar sluipt er een dosis voorzichtigheid. Dankzij dikke orderboeken blijven de industriële bedrijven doorstomen, al kan het moeilijker worden om de gestegen kosten voluit door te rekenen aan de klanten. "Ons eerste kwartaal van dit jaar was goed, maar mogelijk voelen we in de tweede helft de impact van een vertragende economie. Onze bedrijven zullen dit jaar sterker groeien dan de economie. Maar het is te vroeg om te zeggen of ook hun winstmarges zullen verbeteren", zegt Dejonckheere. Dankzij de goede resultaten verhoogt Gimv het dividend van 2,5 naar 2,6 euro per aandeel. "We zijn de voorbije jaren voorzichtig geweest met het dividend om onze groei te financieren. Nu kunnen we het dividend verhogen omdat we het over de cyclus heen kunnen volhouden", zegt Dejonckheere.ConclusieGimv biedt de belegger een vrij conservatief gewaardeerde portefeuille aan van bedrijven die sterke operationele resultaten boeken. Het aandeel is behoorlijk beschermd tegen een daling van de waarderingen op de financiële markten en tegen een daling van de bedrijfsresultaten mocht de economie flink vertragen. Toch noteert het aandeel slechts 4 procent boven de nettoactiefwaarde. Het dividendrendement van 4,7 procent is aantrekkelijk. Het aandeel blijft koopwaardig. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: euroTicker: GIMB BBISIN-code: BE0003699130Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,48 miljard euroK/w 2020-2021: 8Verwachte k/w 2021-2022: 9Koersverschil 12 maanden: +4%Koersverschil sinds jaarbegin: +3%Dividendrendement: 4,7%