De trading update van Heineken kwam op haast alle lijnen onder de verwachtingen uit. Vooral Europa, de grootste regio, bleef ver onder de prognoses.

Heineken heeft over de eerste negen maanden de netto-omzet opgevoerd tot 21,27 miljard euro, een autonome groei van 22,6 procent. In het derde kwartaal bleef die beperkt tot 19,8 procent. De biervolumes lieten een groei zien van 10,9 procent tot 66,8 miljoen hectoliter, waarvan 8,9 procent autonome groei. Dat tegenover een marktverwachting van 11,8 procent autonome groei. Een serieuze teleurstelling. Gelukkig was er voor premiumbier wel 15 procent autonome groei.Azië-Pacific was de positieve uitschieter in de periode van juli tot en met september met 68,4 procent autonome groei in biervolumes. Dat was een krachtig herstel na de covid-beperkingen van vorig jaar. Maar elders was het beeld minder fraai. In Europa, de grootste regio, zagen we het andere uiterste. Daar bedroeg de autonome groei in het derde kwartaal slechts 1,3 procent, waar analisten waren uitgegaan van 5,9 procent autonome groei. Dat was dus ver onder de verwachtingen, ondanks een uitzonderlijk warme en droge zomer. In Noord- en Zuid-Amerika, de tweede grootste regio, was er een organische groei van 3,4 procent, ook weer een eind onder de gemiddelde prognose van de analisten van +6,0 procent. Eenzelfde vaststelling, maar minder uitgesproken voor Afrika, het Midden-Oosten en Centraal-Europa. Er was weliswaar een autonome groei van 2,6 procent, maar analisten hadden op 4,1 procent gerekend.CEO Dolf Van den Brink sprak over solide cijfers, in het bijzonder door Azië-Pacific en door de premiumportefeuille. Hij ziet redenen voor voorzichtigheid door tekenen van een vertraging in de vraag. Toch handhaaft hij de verwachtingen voor het volledig boekjaar. Heineken had halfweg het jaar de prognose bevestigd dat de operationele marge dit jaar stabiel tot licht hoger zal uitkomen dan de 15,6 procent over 2021.ConclusieDe tradingupdate was een onaangename verrassing, vooral voor Europa. De koers kreeg dan ook meteen na de beursopening een tik van 10 procent. De huidige koers-winstverhouding van 17,3 is niet goedkoop, maar anderzijds een stuk lager dan een aantal maanden geleden. Na de terechte adviesverlaging van 'kopen' naar 'houden' na de halfjaarcijfers, blijft het advies 'houden'. Deze analyse is verschenen in Beleggers Belangen.