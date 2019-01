Glencore is goedkoopste mijnbouwer

De mijngroep Glencore kon op een sterke eerste jaarhelft terugblikken, maar na de zomer was het vet van de soep. De dreiging van een handelsoorlog is nefast voor een grondstoffengroep die wereldwijd actief is. Als cyclisch bedrijf vielen de neerwaartse bijstellingen van de groeiprognoses evenmin in goede aarde bij de investeerders.

