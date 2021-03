Door zijn hogere risicoprofiel noteert Glencore met een flinke korting tegenover zijn sectorgenoten BHP en Rio Tinto.

De grondstoffengroep Glencore schrapte vorig jaar haar dividend, omdat de schuld boven de vooropgestelde grens was gestegen. Door de onzekerheid als gevolg van de coronacrisis nam het management liever het zekere voor het onzekere. Dit jaar zal het over mei en september 1,6 miljard dollar uitkeren. Dat is minder dan de 2,6 miljard dollar van 2019, maar meer dan de verwachte 1,3 miljard. Glencore houdt de aandeelhouders bovendien een wortel voor: als de grondstoffenprijzen hoog blijven en de schuld voldoende is teruggevallen (naar 13 miljard), kan de uitkering nog stijgen. Misschien wordt ze zelfs aangevuld met aandeleninkopen. Dat wordt op zijn vroegst in augustus duidelijk, bij de publicatie van de halfjaarcijfers. Het moet haalbaar zijn, gezien de vrije kasstroom van 7 miljard dollar op jaarbasis.De nettoschuld was eind vorig jaar gedaald naar 15,84 miljard dollar, binnen de doelstelling van 10 tot 16 miljard. Dat komt overeen met 1,4 keer de aangepaste bedrijfswinst (ebitda). In 2019 was er nog 17,6 miljard dollar schuld en in 2014 zelfs meer dan 30 miljard. Glencore torst traditioneel een hogere schuld dan Rio Tinto en BHP, omdat de groep een grote en kapitaalintensieve tradingdivisie heeft, die grondstoffen verhandelt. Die anticyclische afdeling dient als buffer in een neergaande economie. Glencore produceert koper, kobalt, nikkel, zink, lood, steenkool en, in mindere mate, olie. De groep heeft een belang van 49,99 procent in Viterra, het vroegere Glencore Agricultural. De landbouwdivisie is actief in de opslag, de verwerking en het transport van landbouwgrondstoffen.Glencore leed in het boekjaar 2020 1,9 miljard dollar nettoverlies, tegenover 400 miljoen in 2019. In de tweede jaarhelft was er 700 miljoen dollar winst, maar dat was onvoldoende om het verlies van de eerste jaarhelft (2,6 miljard) te compenseren. Het nettoverlies kwam vooral van 5,9 miljard dollar aan afboekingen op mijnactiva. De ebitda bleef in 2020 met 11,56 miljard dollar nagenoeg stabiel tegenover een jaar eerder, en lag een stuk boven de consensusverwachting van 10,7 miljard. De tradingdivisie kende het beste jaar sinds 2008. De winst steeg met 41 procent naar 3,3 miljard dollar. Ruim de helft kwam van de handel in olie. Glencore nam in het voorjaar van 2020, toen de olieprijs kelderde, grote posities in en verkocht die later met veel winst. Ook de handel in kobalt was erg winstgevend. De winst van de mijnafdeling daalde op jaarbasis met 13 procent naar 7,8 miljard dollar. Lagere steenkoolprijzen deden de hogere prijzen voor koper, nikkel en kobalt teniet. De topman, Ivan Glasenberg, geeft na achttien jaar de fakkel door aan Gary Nagle. Glasenberg bracht Glencore naar de beurs in 2011 en behoudt 9 procent van de aandelen. Maar zijn naam blijft ook verbonden aan het anticorruptie-onderzoek naar de activiteiten van Glencore, dat nog altijd loopt in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië.ConclusieHet hernemen van het dividend werd positief onthaald en er zit nog meer in het vat aandeelhoudersvergoedingen. Na de forse prijsklim bij verschillende grondstoffen is een consolidatie of terugval niet uitgesloten. Door zijn hogere risicoprofiel noteert Glencore met een flinke korting tegenover zijn sectorgenoten BHP en Rio Tinto. Tegen 1,5 keer de boekwaarde is het aandeel niet duur. Met het oog op de start van een nieuwe supercyclus in grondstoffen en hogere aandeelhoudersvergoedingen krijgt Glencore een positief advies. Het risico is wel bovengemiddeld.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 2,80 pondTicker: GLEN LNISIN-code: JE00B4T3BW64Markt: London Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 37,3 miljard pondK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 14Koersverschil 12 maanden: +149%Koersverschil sinds jaarbegin: +20%Dividendrendement: 3%