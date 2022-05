ArcelorMittal noteert tegen amper drie keer de verwachte winst voor dit jaar.

De staalreus ArcelorMittal pakte uit met beter dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal. Door de oorlog in Oekraïne viel in de ACIS-regio (Afrika en Gemenebest van Onafhankelijke Staten) de hoeveelheid verscheept staal met 20,3 procent terug tegenover het vierde kwartaal van 2021, tot 2,1 miljoen ton. Op groepsniveau bleef de daling beperkt tot 2,7 procent (15,3 miljoen ton) dankzij sterke cijfers in Noord-Amerika (+11,4% tot 2,5 miljoen ton. Tegenover het eerste kwartaal van 2021 was er op vergelijkbare basis een daling met 1,6 procent.

...

De staalreus ArcelorMittal pakte uit met beter dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal. Door de oorlog in Oekraïne viel in de ACIS-regio (Afrika en Gemenebest van Onafhankelijke Staten) de hoeveelheid verscheept staal met 20,3 procent terug tegenover het vierde kwartaal van 2021, tot 2,1 miljoen ton. Op groepsniveau bleef de daling beperkt tot 2,7 procent (15,3 miljoen ton) dankzij sterke cijfers in Noord-Amerika (+11,4% tot 2,5 miljoen ton. Tegenover het eerste kwartaal van 2021 was er op vergelijkbare basis een daling met 1,6 procent. Door de hogere gemiddelde ijzererts- en staalprijzen was er wel een recordomzet van 21,8 miljard dollar, tegenover 20,8 miljard in het vierde kwartaal en 16,2 miljard in het eerste kwartaal van 2021. De bedrijfskasstroom (ebitda) bedroeg 5,1 miljard dollar, respectievelijk 0,6 procent en 56,7 procent beter dan in het vierde en in het eerste kwartaal van 2021. Europa leverde een ebitda van 2,4 miljard dollar (+19,1% tegenover het vierde kwartaal), gevolgd door Noord-Amerika (1,15 miljard, +9%), Brazilië (732 miljoen, -23,1%) en de mijnafdeling (567 miljoen, +41,8%). De nettowinst bedroeg 4,13 miljard dollar (4,28 dollar per aandeel), tegenover 4,05 miljard in het vierde kwartaal en 2,29 miljard een jaar eerder. Ondanks de seizoensgebonden investering van 2 miljard dollar in werkkapitaal was er een positieve vrije kasstroom van 1,5 miljard (0,3 miljard een jaar eerder). De nettoschuld daalde tegenover eind 2021 met een hoger dan verwachte 878 miljoen dollar, tot 3,2 miljard, het laagste cijfer ooit. De staalreus blijft met zijn stevige kasstromen gretig eigen aandelen inkopen. Sinds september 2020 is voor 5,7 miljard dollar 19 procent van de uitstaande aandelen ingekocht en vernietigd. Dat is nog zonder het recentste programma van 1 miljard dollar, waarbij tussen 15 februari en eind april 31,8 miljoen aandelen zijn inkocht. In de vorige inkoopprogramma's verkocht de hoofdaandeelhouder Mittal (36,34% van de aandelen) in verhouding tot zijn belang eigen aandelen ArcelorMittal, om zijn belang gelijk te houden. Opvallend genoeg was dat deze keer niet het geval. Daarmee geeft Mittal een duidelijk signaal over de onderwaardering van de financieel fors gesaneerde groep. Het belang van Mittal is daardoor opgelopen tot 37,53 procent. De groep blijft zulke aantrekkelijke vrije kasstromen genereren, dat voor later dit jaar alweer een nieuw inkoopprogramma van 1 miljard dollar is aangekondigd. Daarnaast blijft er nog voldoende ruimte voor nieuwe investeringen. De enveloppe van strategische groeiprojecten tegen eind 2024 is uitgebreid tot 3,6 miljard dollar door de toevoeging van een project van 600 miljoen in alternatieve energie in India. In totaal zullen de groeiprojecten 1,2 miljard extra ebitda opleveren. ArcellorMittal temperde wel de verwachtingen voor het wereldwijde staalverbruik in 2022. In de plaats van een groei tegenover 2021 verwacht het nu een daling tussen 0 en 1 procent. Buiten China zakt de verwachting van +2,5 à +3 procent naar +0,5 à -0,5 procent, door lagere verwachtingen in Europa en de ACIS-regio. ConclusieDoor de opeenvolgende sterke kwartaalcijfers en de aanhoudend forse inkopen van eigen aandelen is de boekwaarde van ArcelorMittal de voorbije twaalf maanden met 65 procent gestegen, tot 57 dollar per aandeel. Het aandeel noteert tegen nauwelijks 2,9 keer de verwachte winst 2022 en tegen 0,5 keer de boekwaarde. Het aandeel heeft een aanzienlijk opwaarts potentieel, al zal daarvoor eerst het algemene beurssentiment moeten verbeteren.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 26,90 euroTicker: MT NAISIN-code: LU1598757687Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 23,6 miljard euroK/w 2021: 2,5Verwachte k/w 2022: 3Koersverschil 12 maanden: -1%Koersverschil sinds jaarbegin: -6%Dividendrendement: 1,3%