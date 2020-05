De vraag is hoe stevig Kraft Heinz Company zal lijden onder de lockdown. Opmerkelijk genoeg handhaaft het bedrijf het kwartaaldividend op 40 dollarcent per aandeel.

Het management van Kraft Heinz was niet het enige dat de verwachtingen voor het boekjaar schrapte wegens een te grote onzekerheid over de impact van de covid19-pandemie op de resultaten. Maar het eerste kwartaal voldeed wel aan de verwachtingen. Met dank onder meer aan de hamsterende consumenten aan het begin van de uitbraak. Er was geen hevige koersreactie op de bekendmaking van de kwartaalresultaten bij de vijfde grootste voedingsgigant. Een jaar geleden leidden een gigantische waardevermindering van 15,4 miljard dollar op de merkenportefeuille en slechte resultaten in het vierde kwartaal van 2018 tot een 'zwarte vrijdag' met een koersduik van 27,5 procent. Dat was de grootste daling op een dag voor de fusiegroep. Vorige zomer liep het nog eens serieus mis toen topman Miguel Patricio zijn eerste resultaten presenteerde en geen samenhangende strategie kon voorleggen.De aandeelhouders weten dat een turnaround tijd zal vergen. Maar de eerste drie maanden hebben niet teleurgesteld. De omzet kwam 3,3 procent hoger uit op 6,16 miljard dollar, ondanks een negatief wisselkoerseffect van 1,1 procent en 1,8 procent door desinvesteringen. Dat betekent dat de organische (zonder overnames en desinvesteringen) omzetstijging liefst 6,2 procent bedroeg. De analistenconsensus was uitgegaan van een toename met 4 procent. De fans van mayonaise en ketchup hebben in maart een extra voorraad ingeslagen, om zeker niet zonder te vallen tijdens de lockdown. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) zakte met 1,1 procent van 1,43 naar 1,415 miljard dollar (23% ebitda-marge). Maar ook daar zijn er 2,6 procent negatieve effecten van wisselkoersschommelingen en desinvesteringen. De aangepaste, organische ebitda nam wel toe met 1,5 procent, vooral gestuwd door de cijfers in de Verenigde Staten. Net zoals enkele concurrenten trok Kraft Heinz de prijzen van een aantal producten op, terwijl de voormalige CEO Bernard Hees de prijzen liet zakken om de organische omzetgroei te bewaren. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 58 dollarcent per aandeel. Dat is 12,1 procent minder dan de 66 dollarcent per aandeel voor het eerste kwartaal van 2019, maar meer dan de analistenconsensus van 0,546 dollar per aandeel. De twee prestigieuze aandeelhouders (Berkshire Hathaway van Warren Buffett en 3G Global Food Holding van de Braziliaanse aandeelhouders van onder meer AB InBev, onder wie Jorge Paulo Lemann) zullen deze keer met een positief gevoel naar de cijfers hebben gekeken. De nieuwe CEO van de fusiegroep zal de tijd krijgen zijn strategie voort uit te rollen, waarmee hij Kraft Heinz weer op weg zal zetten naar groei op lange termijn en een degelijke winstgevendheid. Voor het tweede kwartaal verwachten analisten een winstdaling per aandeel van 78 naar 64 dollarcent. Opmerkelijk genoeg handhaaft het bedrijf het kwartaaldividend op 40 dollarcent per aandeel. Dat maakt van Kraft Heinz een zeer aantrekkelijk dividendaandeel.ConclusieHet analistenheir kon de cijfers over het eerste kwartaal naar waarde schatten. De vraag is hoe stevig Kraft Heinz Company zal lijden onder de lockdown. We zijn best tevreden met de kwartaalprestatie en ook met de koersevolutie de afgelopen maanden. We koesteren dan ook onze positie op de lange termijn en geven CEO Miguel Patricio tijd om orde op zaken te stellen. Bovendien is het aandeel van Kraft Heinz nog altijd goedkoop gewaardeerd voor een voedingsgigant met een hoog dividendrendement, een notering onder de boekwaarde (0,7 keer) en tegen een zeer redelijke 13,5 keer de verwachte winst voor 2020.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 29,38 dollarTicker: KHC USISIN-code: US500751064Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 36,4 miljard dollarK/w 2019: 10,5Verwachte k/w 2020: 13,5Koersverschil 12 maanden: -5%Koersverschil sinds jaarbegin: -7%Dividendrendement: 5,3%