Het groeiparcours van Alibaba is indrukwekkend. De perspectieven blijven gunstig op langere termijn, maar op korte termijn heeft de Chinese overheid voor onzekerheid gezorgd.

Alibaba, de tweede grootste beurskapitalisatie van Azië, presenteerde begin februari de cijfers voor het derde kwartaal van het boekjaar 2020-2021. De Chinese internetreus zag de omzet toenemen met 37 procent tot 221,08 miljard yuan. Dat was lichtjes boven de gemiddelde analistenverwachting van 215,3 miljard yuan. Dat is opnieuw een duidelijk signaal dat de Chinese economie zich heeft genormaliseerd na de coronadip. Eind december had Alibaba 779 miljoen actieve, mobiele gebruikers. De bedrijfskasstroom (ebitda) steeg tot 68,38 miljard yuan, in vergelijking met een gemiddelde analistenverwachting van 67,10 miljard yuan. De winst per aandeel kwam uit op 22,03 yuan per aandeel, een eind boven de analistenconsensus van 20,38 yuan per aandeel. Een van de sterkste groeipolen blijven de clouddiensten (omzetgroei tot 16,12 miljard yuan). Alibaba is de marktleider op de Chinese cloudmarkt.Maar het gaat de jongste tijd steeds minder over de cijfers van de Chinese gigant. Belangrijker is de vraag of de oprichter Jack Ma al weer in het openbaar is gezien en hoe hard de Chinese autoriteiten het e-commercebedrijf willen aanpakken. Jack Ma mag dan sinds 2019 niet meer de CEO van Alibaba zijn, hij blijft wel de centrale figuur van de Chinese techgigant. Hij uitte stevige kritiek op de toezichthouders en dat was duidelijk niet naar de zin van de Chinese leider, president Xi Jinping. Toen Alibaba in het laatste kwartaal van vorig jaar van plan was zijn fintechdochter Ant Group (33% Alibaba) naar de beurs van Sjanghai te brengen, grepen de autoriteiten in. Het had de grootste beursintroductie ooit kunnen zijn met een tegenwaarde van 34,4 miljard dollar. De beursgang was al vele malen overingetekend tot de Chinese autoriteiten aankondigden dat de regels voor fintechbedrijven zouden worden aangepast. De beursgang werd amper één dag voor de eerste notering afgeblazen. Volgens The Wall Street Journal kwam het bevel om de beursgang van Ant Group te torpederen van de president. Dat betekende een climax in de gespannen relatie tussen de Chinese autoriteiten en de bekendste Chinese ondernemer. De nieuwe regelgeving zal de fintechbedrijven strenger reguleren en de winstvooruitzichten en de waardering van Ant Group beperken. Fintechspelers als Ant Group zullen zich in de toekomst aan vergelijkbare regels moeten houden als de klassieke financiële instellingen in verband met kredietverstrekking. Alibaba wou bij de kwartaalrapportering geen schatting geven over de impact op Ant Group. Verder onderzoekt de Chinese overheid of Alibaba geen misbruik maakt van zijn zeer sterke marktpositie en de mededingingswet heeft overtreden. Alibaba groeide het afgelopen decennium uit tot hét verkoopplatform van China. Maar door de hele heisa en de daaruit vloeiende onzekerheid ging wel 200 miljard dollar aan beurswaarde verloren.ConclusieHet groeiparcours van Alibaba is ronduit indrukwekkend. De perspectieven blijven gunstig op langere termijn, maar op korte termijn heeft de Chinese overheid voor onzekerheid gezorgd. De waarde van fintechdochter Ant Group is gedaald, maar het blijft onduidelijk met hoeveel. Op basis van een verwachte koerswinstverhouding van 26 en een verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) van 17 is het aandeel redelijk gewaardeerd gezien het stevige groeiprofiel. Het aandeel blijft in de voorbeeldportefeuille, al kunnen er op korte termijn wel koersschommelingen in het aandeel zijn. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 267,3 dollarTicker: BABA USISIN-code: US01609W1027Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 762,5 miljard dollarK/w 2020: 45Verwachte k/w 2021: 26Koersverschil 12 maanden: +25%Koersverschil sinds jaarbegin: +17%Dividendrendement: -