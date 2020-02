Het vierde kwartaal was operationeel het beste kwartaal van 2019 voor Cameco. Er is reden voor voorzichtig optimisme, maar de uraniumproducent heeft in de eerste plaats hogere uraniumprijzen nodig.

Zoals aangekondigd was het vierde kwartaal operationeel het beste voor Cameco, dat in de periode tussen oktober en december 14 miljoen pond uraniumoxide (U3O8) verkocht, 11 procent meer dan een jaar eerder. Dat bracht de totale hoeveelheid voor 2019 op 31,5 miljoen pond, of 10 procent minder dan in 2018. De productiekosten op de wereldwijde uraniummarkt liggen al enkele jaren hoger dan de marktprijs gemeten volgens de spotprijs (levering binnen het jaar).

...

Zoals aangekondigd was het vierde kwartaal operationeel het beste voor Cameco, dat in de periode tussen oktober en december 14 miljoen pond uraniumoxide (U3O8) verkocht, 11 procent meer dan een jaar eerder. Dat bracht de totale hoeveelheid voor 2019 op 31,5 miljoen pond, of 10 procent minder dan in 2018. De productiekosten op de wereldwijde uraniummarkt liggen al enkele jaren hoger dan de marktprijs gemeten volgens de spotprijs (levering binnen het jaar). Bij Cameco is enkel de Cigar Lake-mijn nog operationeel. Rabbit Lake, McArthur River en de verwerkingsinstallatie van Key Lake blijven tot nader order dicht. De onderhoudskosten lopen jaarlijks op tot 150 à 170 miljoen dollar. Dat is een hoog bedrag, maar anderzijds zijn er ook geen productiekosten en blijven de reserves in de grond zitten, terwijl wat moet worden geleverd goedkoper kan worden aangekocht. Van de 31,5 miljoen pond verkocht uranium produceerde Cameco er zelf 9 miljoen pond en kocht het 19 miljoen pond (verwacht was 21 à 23 miljoen pond). Voor het resterende gedeelte heeft de groep haar strategische reserves aangesproken.De groepsomzet lag in het vierde kwartaal met 874 miljoen dollar (+5% op jaarbasis) flink boven de verwachte 800 miljoen. Dat was ook het geval voor de nettowinst van 128 miljoen dollar.Cameco boekte tijdens het volledige boekjaar een omzet van 1,86 miljard dollar, of 11 procent minder dan een jaar eerder. De nettowinst daalde met ruim de helft naar 74 miljoen dollar. De operationele kasstroom was met 527 miljoen dollar ruim positief, zodat de financiële positie van de groep relatief comfortabel blijft. De uraniumproducent had eind 2019 nog 1,06 miljard dollar in kas. Daar stond een schuld van 1 miljard dollar tegenover. Daarvan moet een eerste schijf van 400 miljoen dollar pas in november 2022 worden terugbetaald. De datum van de beroepsprocedure voor het dispuut met de Canadese belastingdienst (CRA) werd vastgelegd op 4 maart. Cameco kreeg in september 2018 in eerste aanleg gelijk, maar de CRA ging in beroep. Wordt Cameco een tweede keer in het gelijk gesteld, dan volgt behalve een terugbetaling van de gerechtskosten ook een schadevergoeding.Cameco rekent voor 2020 op een stabiele uraniumproductie van 9 miljoen pond en 13 à 14 miljoen kilogram uraniumhexafluoride (UF6). Daarnaast zal het iets meer dan vorig jaar aankopen (20 à 22 miljoen pond) om de voorraden aan te vullen. Door de timing van de contracten moet de groep dit jaar maar 28 tot 30 miljoen pond U3O8 leveren, waardoor de omzet bij een stabiele uraniumprijs dit jaar iets lager zal uitkomen.ConclusieEr is reden voor voorzichtig optimisme, maar Cameco heeft in de eerste plaats hogere uraniumprijzen nodig. Financieel kan Cameco tegen een stootje en tegen 0,9 keer de boekwaarde is de waardering weinig veeleisend. Het aandeel blijft koopwaardig voor geduldige beleggers (rating 1C). Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 8,571 dollarTicker: CCJ USISIN-code: CA13321L1085Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 3,39 miljard dollarK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -30,5%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: -