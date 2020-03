Door de coronacrisis vielen de jaarresultaten van Bekaert tussen de plooien, maar in 2019 mochten de prestaties van de staaldraadproducent best worden gezien.

Door de coronacrisis vielen de jaarresultaten van Bekaert tussen de plooien, maar in 2019 mochten de prestaties van de staaldraadproducent best worden gezien. Het betere prijsbeleid, de scherpere focus op producten met een toegevoegde waarde en de strikte kostencontrole gaven de winstgevendheid een stevig zetje. De omzet was nagenoeg stabiel in 2019, maar de onderliggende bedrijfswinst steeg met 15 procent tot 242 miljoen euro, goed voor een marge van 5,6 procent. De verlaging van de kosten ging gepaard met hoge herstructureringskosten, zodat de nettowinst bleef steken op 41 miljoen euro of 0,73 euro per aandeel, tegenover 0,70 euro in 2018. Het dividend blijft stabiel op 0,7 euro per aandeel.

...

Door de coronacrisis vielen de jaarresultaten van Bekaert tussen de plooien, maar in 2019 mochten de prestaties van de staaldraadproducent best worden gezien. Het betere prijsbeleid, de scherpere focus op producten met een toegevoegde waarde en de strikte kostencontrole gaven de winstgevendheid een stevig zetje. De omzet was nagenoeg stabiel in 2019, maar de onderliggende bedrijfswinst steeg met 15 procent tot 242 miljoen euro, goed voor een marge van 5,6 procent. De verlaging van de kosten ging gepaard met hoge herstructureringskosten, zodat de nettowinst bleef steken op 41 miljoen euro of 0,73 euro per aandeel, tegenover 0,70 euro in 2018. Het dividend blijft stabiel op 0,7 euro per aandeel. Extra hoopgevend is de sterke eindejaarsspurt, die Bekaert meteen op goede weg zette voor 2020. In normale omstandigheden moest het bedrijf dit jaar de beoogde winstmarge van 7 procent dichterbij zien komen, maar het is afwachten hoe zwaar de coronacrisis op de resultaten zal wegen. Tot nu kan het bedrijf de impact opvangen, maar als grote afzetmarkten zoals China, Europa en de Verenigde Staten te maken krijgen met een recessie, kan een cyclisch bedrijf als Bekaert daar onmogelijk aan ontsnappen. "Maar dankzij de betere winstgevendheid en de sterkere balans kunnen we beter tegenslagen opvangen", zegt CEO Matthew Taylor. De divisie van de rubberversterking voor banden, het paradepaardje dat 70 procent van de bedrijfswinst levert, blijft het goed doen. Een betere winstgevendheid kwam nog niet aan de oppervlakte, omdat de lagere prijzen voor walsdraad het bedrijf verplichtten de waarde van de walsdraadvoorraad te verminderen. Op de Chinese markt kon Bekaert het marktaandeel opkrikken tot 25 procent. Het management acht een marktaandeel van 30 procent haalbaar, omdat het daar ook in andere regio's in slaagt. De divisie van de staaldraadoplossingen voor de industrie, de bouw en de landbouw kampt met de zwakke Amerikaanse markten en de povere Europese conjunctuur. De schade bleef beperkt door de kosten te verminderen en een beter prijsbeleid te voeren. Dat zal de divisie toelaten winstherstel te boeken zodra de eindmarkten herstellen. In de divisie speciaalproducten lukte dat al. De bedrijfswinst verdubbelde er dankzij de combinatie van een stabiele omzet bij hogere prijzen en lagere kosten. De onderliggende marge verdubbelde van 6 naar 12,2 procent. Voor zaagdraadtoepassingen zoekt Bekaert rustig naar een oplossing. Het bedrijf verliest er geen geld meer aan, maar die business is te risicovol om de nodige investeringen te doen. Bekaert zoekt een partner om die kosten te delen. Bij het dochterbedrijf Bridon-Bekaert Ropes Group krijgt de comeback verder vorm. In 2019 kantelde de bedrijfswinst van -7 miljoen euro naar 12 miljoen euro, dankzij het bekende recept van het betere prijsbeleid, de focus op producten met een hogere toegevoegde waarde en lagere kosten. Het management belooft dit jaar verder beterschap, als het coronavirus de conjunctuur tenminste niet om zeep helpt.Behalve van betere operationele resultaten maakte Bekaert ook werk van een sterkere balans. Het bedrijf maakte veel cash vrij door het werkkapitaal af te bouwen, wat hielp om de nettoschuld af te bouwen tot 2,1 keer de bedrijfscashflow, tegenover nog 2,6 keer eind juni vorig jaar. Het bedrijf zal dit jaar wel het investeringen optrekken van ongeveer 100 miljoen euro in 2018 en 2019 naar ongeveer 150 miljoen euro dit jaar. Zo bouwt Bekaert in Vietnam een nieuwe fabriek voor rubberversterking.De waardering van het aandeel is vrij goedkoop, met een koers-winstverhouding van 8 op basis van de verwachte winst voor dit jaar en een ondernemingswaarde van 5 keer de bedrijfscashflow. De onzekerheid over de economische gevolgen van het coronavirus laat nog geen koopadvies toe. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 19,8 euroTicker: BEK BBISIN-code: BE0974258874Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,17 miljard euroK/w 2019: 10Verwachte k/w 2020: 8Koersverschil 12 maanden: -10%Koersverschil sinds jaarbegin: -26%Dividendrendement: 4%