Goede vooruitzichten voor Vestas

De ergste competitieve druk lijkt voorbij op de windenergiemarkt. Vooral vorig jaar daalden de prijzen van windturbines en dus ook de marges van de producenten ervan, maar het derde kwartaal bevestigde dat de prijzen stabiliseren. Vestas zag de prijzen van nieuwe orders stijgen van 0,71 miljoen naar 0,78 miljoen euro per MWh. Dat komt volgens de Deense producent niet alleen door de stabilisatie van de prijzen, maar ook door een grotere gemiddelde omvang van de nieuwe projecten en windturbines. Groot is dus mooi in de windturbinemarkt, en daar profiteert Vestas als wereldleider in de productie en onderhoud van onshore windturbines als geen ander van.

