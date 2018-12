Gold Fields blijft worstelen met South Deep

Gold Fields kocht de South Deep-mijn twaalf jaar geleden van Barrick Gold en pompte sindsdien vele miljarden dollars in de mijn waarvan de goudreserves op meer dan 68 miljoen troy ounce worden geschat. Maar de technische en operationele moeilijkheden om dit goud te ontginnen spelen Gold Fields parten. Dat komt omdat op 2,4 tot 3 kilometer diepte ertsen worden ontgonnen. De output van South Deep bedroeg vorig jaar 281.000 troy ounce, of 13 procent van de groepsproductie. In februari stelde Gold Fields voor dit jaar een productie van 321.000 troy ounce voorop. Die werd twee maanden later al verlaagd naar 244.000 troy ounce.

