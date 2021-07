Het geopolitieke risico ligt misschien iets hoger dan bij de andere grote gouddelvers, maar dat wordt ruim gecompenseerd door het groeiprofiel, de reserves, het dividend en de lage waardering.

Gold Fields beschikt over negen operationele mijnen in West-Afrika (Ghana), Zuid-Afrika, Australië en Zuid-Amerika (Peru). De groep heeft met Salares Norte in Chili ook een project in handen dat in 2023 operationeel wordt. Vorig jaar bedroeg de groepsproductie 2,24 miljoen troy ounce en lagen de productiekosten op 977 dollar. Voor dit jaar wordt een output tussen 2,3 en 2,35 miljoen troy ounce vooropgesteld. De productiekosten zullen met 1020 tot 1060 dollar iets hoger uitkomen. Dat heeft te maken met de hogere kapitaaluitgaven voor de constructie van Salares Norte. De bouw van de site moet eind dit jaar voor 70 procent afgerond zijn en de productiestart staat voor 2023 gepland. Op kruissnelheid kan Salares Norte 500.000 troy ounce goud opleveren tegen productiekosten van minder dan 600 dollar per troy ounce. Dat moet de groepsproductie tegen 2023 opkrikken naar 2,7 miljoen troy ounce en later 2,9 miljoen. 2021 kende een moeilijke start door problemen bij Cerro Corona (Peru) waar overvloedige regenval de output met ruim een kwart verminderde. Ook de politieke ontwikkelingen in Peru jagen investeerders de stuipen op het lijf. De toekomstige linkse president Pedro Castillo kondigde aan de taksen op mijnbouw fors te zullen verhogen. Maar het valt af te wachten of hij zijn plannen ook door het parlement krijgt. Mijnbouw staat in voor 60 procent van de export van Peru. De blootstelling van Gold Fields aan Peru is niet zo groot. Cerro Corona staat in voor minder dan 10 procent van de productie en minder dan 5 procent van de reserves. West-Afrika deed het uitstekend met een productieverdubbeling bij Damang (Ghana). Op groepsniveau bedroeg de output in het eerste kwartaal 541.000 troy ounce en lagen de productiekosten op 1078 dollar. South Deep in Zuid-Afrika was lange tijd het zorgenkind, maar de voorbije kwartalen zijn er enkele lichtpuntjes. De output neemt gestaag toe en de kosten dalen. Daarnaast werd een loonovereenkomst met de vakbonden afgesloten voor de periode tot februari 2024. Die omvat een gemiddelde loonsverhoging van 6,5 procent op jaarbasis en garandeert de komende drie jaar sociale rust. South Deep produceerde vorig jaar 227.000 troy ounce goud tegen productiekosten van 1260 dollar en realiseerde een positieve kasstroom. De productieverwachting voor 2021 gaat uit van een klim met 28 procent. Gold Fields keurde de bouw goed van een installatie voor zonne-energie met een capaciteit van 40 megawatt. Gold Fields verhoogde eerder dit jaar de reserveschatting naar 56,1 miljoen troy ounce goud. Het heeft 887 miljoen dollar in kas en daar staat een langetermijnschuld van 1,44 miljard dollar tegenover. Exclusief leaseverplichtingen bedroeg de nettoschuld eind vorig jaar 640 miljoen dollar tegenover 1,33 miljard dollar twaalf maanden eerder. De gouddelver genereert positieve vrije kasstromen (vorig boekjaar 520,6 miljoen dollar) en hoeft geen hedgingovereenkomsten (voorwaartse verkopen) meer af te sluiten om nieuwe projecten te financieren. Dat betekent dat Gold Fields optimaal zal kunnen profiteren van een hogere goudprijs. Het is ook de bedoeling het dividend op peil te houden.ConclusieMet een koersdaling van 25 procent sinds begin juni heeft de markt overdreven gereageerd op de terugval van de goudprijs en de politieke situatie in Peru. Het geopolitieke risico ligt misschien iets hoger dan bij de andere grote gouddelvers, maar dat wordt ruim gecompenseerd door het groeiprofiel, de reserves, het dividend en de lage waardering. Gold Fields komt in aanmerking als waarde in een goudportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 8,86 dollarTicker: GFI USMarkt: New York Stock ExchangeISIN-code: US38059T1060Beurskapitalisatie: 7,9 miljard dollarK/w 2020: 10Verwachte k/w 2021: 8Koersverschil 12 maanden: -5%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: 3,7%