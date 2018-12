Goldcorp moet vertrouwen terugwinnen

Goldcorp was na een aantal overnames uitgegroeid tot de vierde grootste goudproducent ter wereld, maar intussen is het teruggevallen naar de vijfde plaats. De activa van de groep bevinden zich allemaal op het Amerikaanse continent. Tot voor kort onderscheidde Goldcorp zich met een lage kostenstructuur maar dat is momenteel niet meer het geval. Het management pakte eind 2016 uit met een ambitieus 20/20/20-programma dat de productie en de reserves met 20 procent moet doen toenemen en de kosten met een vijfde moet doen dalen.

