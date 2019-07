Van 27 juni tot 3 juli stellen we de tien favoriete aandelen van Inside Beleggen voor de tweede jaarhelft aan u voor. Vandaag: Sandstorm Gold

Het aandeel van het Canadese goudroyalty- en streamingbedrijf Sandstorm Gold Royalties steeg dit jaar al met ruim 23 procent. Dat rendement werd volledig behaald in het eerste kwartaal, onder impuls van een stevig aandeleninkoopprogramma en de aankondiging van een overname voor 32,75 miljoen Amerikaanse dollar in cash van een bestaande royalty van 0,9 procent op het Fruta del Norte-goudproject van Lundin Gold in Equador. De productiestart is gepland in het v...