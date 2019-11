De groente- en fruitgigant Greenyard presenteerde een dag eerder dan verwacht zijn halfjaarrapport. De reden was het verrassende nieuws dat de geplande herfinancieringsplannen worden stopgezet.

De herfinanciering maakte deel uit van het transformatieplan dat Greenyard in maart noodgedwongen opstartte na het desastreuze boekjaar 2018/2019 (afsluitdatum 31 maart) waarin de schuldgraad - de verhouding tussen de nettoschuld en de gezuiverde bedrijfskasstroom of rebitda - explodeerde van 2,8 keer naar 7,1 keer. Door de combinatie van forse concurrentie in de afdeling Fresh, het langdurige droge weer en de gevolgen van de listeriabacterie-uitbraak in een diepvriesfabriek in Hongarije halveerde de dunne rebitda-marge op groepsniveau naar 1,6 procent.

...