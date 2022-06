De groente- en fruitgigant Greenyard kon dankzij een goed vierde kwartaal het boekjaar 2021/2022 positief afronden.

De groepsomzet steeg in het vierde kwartaal (tot 31 maart) op vergelijkbare basis met 2,2 procent tot 1,15 miljard euro. Op jaarbasis nam de vergelijkbare omzet met 1,4 procent toe, tot 4,36 miljard. De recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom of rebitda klom van 156,9 miljoen euro vorig jaar naar 166,5 miljoen (+6,1%), iets beter dan de vooropgestelde 165 miljoen. De rebitda-marge verbeterde van 3,6 naar 3,8 procent. In de eerste jaarhelft haalde Greenyard een omzetgroei van 1,8 procent tot 2,15 miljard euro en een rebitda van 82,6 miljoen (3,8% marge). Het Fresh-segment boekte een vergelijkbare jaaromzet van 3,6 miljard euro (+0,7%). In het vierde kwartaal was er een beperkte toename met 0,1 procent tot 939,8 miljoen euro. Intussen wordt driekwart van de omzet aangeleverd door het geïntegreerde bedrijfsmodel met de grote retailers. Die zorgen voor stabielere volumes en marges. Ondanks de lastige omstandigheden door covid-19, toeleveringsproblemen, de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie steeg de rebitda met 7,1 procent tot 101,9 miljoen euro. De rebitda-marge klom van 2,6 naar 2,8 procent (3% na zes maanden). De afdeling Long-Fresh, de diepvriesafdeling Pinguïn en conservenafdeling Noliko, boekte een vergelijkbare omzet van 755,6 miljoen euro, een stijging met 5,3 procent. De rebitda steeg met 5,1 procent tot 65,8 miljoen euro en de rebitda-marge steeg met 70 basispunten tot 8,3 procent. Het financiële verlies verminderde door het lagere schuldenniveau van 47,2 miljoen naar 34,4 miljoen euro. De nettowinst steeg van 1,2 miljoen tot 16,9 miljoen (0,32 euro per aandeel). De nettoschuld zonder de leasingschulden zakte in twaalf maanden van 339,9 miljoen naar 303,6 miljoen. De schuldgraad, de verhouding tussen de nettoschuld en de rebitda, zakte van 2,9 naar 2,4 keer. Greenyard bereikte een jaar eerder dan gepland de beoogde vork van een schuldgraad van 2 à 2,5 keer. De leasingschulden zakten van 232,9 miljoen naar 227,8 miljoen. In mei is een lease-en-lease-backovereenkomst aangekondigd met een vastgoedinvesteerder voor de Prepared-faciliteit in Bree. De opbrengst van circa 90 miljoen euro gaat naar schuldafbouw en zal een nieuwe herfinanciering van de schulden toelaten met langere looptijden, alsook investeringen in het strategisch plan voor de periode tot 2024/2025. Naast het versterken van het verticaal geïntegreerde bedrijfsmodel, het uitbreiden van het aanbod van convenience- en van plantaardige producten, is er opnieuw ruimte voor gerichte overnames, en vanaf volgend jaar normaal ook voor een dividenduitkering. Tot het einde van het boekjaar 2024/2025 wil Greenyard op die manier de omzet jaarlijks met 5 procent opkrikken, tot boven 5 miljard euro (jaarlijks +5%). De rebitda moet jaarlijks met 6 à 7 procent verhogen tot 200 à 210 miljoen euro. Door de vele onzekerheden gaf Greenyard nog geen becijferde prognoses voor het lopende boekjaar. ConclusieHet aandeel van Greenyard steeg met 12 procent na de bekendmaking van de jaarcijfers, maar kon die winst niet vasthouden. De resultaten en vooral de winstgevendheid evolueren gunstig, ondanks de lastige economische omstandigheden. De schuldafbouw is voldoende gevorderd om gericht nieuwe investeringen toe te laten. De waardering is aantrekkelijk, tegen 11,1 keer de verwachte winst 2022/2023 en met een ondernemingswaarde (ev) van 5,7 keer de verwachte recurrente bedrijfskasstroom 2022/2023. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 7,65 euroTicker: GREEN BBISIN-code: BE0003765790Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 394,1 miljoen euroK/w 2021: 24Verwachte k/w 2022: 11Koersverschil 12 maanden: -25%Koersverschil sinds jaarbegin: -23%Dividendrendement: -