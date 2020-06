De jaarcijfers van de groente- en fruitgigant Greenyard waren iets beter dan de in april verhoogde verwachtingen. Na het dramatische boekjaar 2018/2019 (afsluitdatum 31 maart) stond het jongste boekjaar in het teken van herstel.

Onder impuls van co-topman Marc Zwaaneveld werd een transformatieplan opgesteld, met als belangrijkste pijlers een strikte kostencontrole en margeherstel, operationele uitmuntendheid en een verschuiving naar een verticaal geïntegreerd partnermodel met de grote retailers. Met Carrefour, Delhaize, REWE Group en Tesco zijn partnerschappen opgezet of uitgebreid.

...

Onder impuls van co-topman Marc Zwaaneveld werd een transformatieplan opgesteld, met als belangrijkste pijlers een strikte kostencontrole en margeherstel, operationele uitmuntendheid en een verschuiving naar een verticaal geïntegreerd partnermodel met de grote retailers. Met Carrefour, Delhaize, REWE Group en Tesco zijn partnerschappen opgezet of uitgebreid. Daarnaast voorziet het plan in de verkoop van niet-kernactiviteiten voor 50 à 75 miljoen euro, ten koste van minder dan 5 miljoen recurrente bedrijfskasstroom (rebitda). Daarvan is in het afgesloten boekjaar 20,7 miljoen euro gerealiseerd. Initieel zou Greenyard ook de conservenafdeling Noliko van de hand doen, en een of meerdere nieuwe hoeksteeninvesteerders aantrekken, om de met schulden beladen balans te versterken. Maar na een beter dan verwachte eerste jaarhelft besliste Greenyard in november 2019 Noliko niet te verkopen en geen zwaar verwaterende kapitaalverhoging door te voeren. De uitzonderingen op de bankconvenanten werden tegen iets soepeler voorwaarden verlengd van juni 2020 tot het einde van de financieringstermijn in december 2021. Het nadeel is wel dat de periode van grote onzekerheid langer zal aanhouden door de hoge schuldenlast. De jaaromzet steeg met 3,8 procent tot 4,06 miljard euro (4,05 miljard verwacht). In de eerste jaarhelft was er nog een lichte daling met 0,5 procent tot 1,97 miljard euro. De rebitda klom 48,4 procent hoger tot 95,7 miljoen euro, boven de in april opgetrokken vork van 93 à 95 miljoen. Het hamstergedrag van de consumenten vanaf midden maart door de coronapandemie zorgde voor een positief effect van 1,5 à 2 miljoen. De rebitda-marge klom van 1,6 naar 2,4 procent. De jaaromzet van de versafdeling steeg met 2,3 procent tot 3,26 miljard euro (-2,1% tot 1,61 miljard na zes maanden) dankzij volumeherstel en de eerste effecten van de partnerschappen. De rebitda steeg met 73,9 procent tot 43,4 miljoen euro (rebitda-marge van 0,8 naar 1,3%). In de eerste jaarhelft bedroeg de rebitda 24,6 miljoen euro (1,5% marge). Long Fresh, de diepvriesafdeling Pinguïn en conservenafdeling Noliko, boekte op jaarbasis 797,6 miljoen euro omzet (+10,4%), na een stijging tot 356,3 miljoen (+7,4%) in de eerste jaarhelft. De rebitda ging naar 53,9 miljoen (+28,8%), goed voor een toename van de rebitda-marge met 100 basispunten tot 6,8 procent. Ter vergelijking, in het boekjaar 2017/2018 bedroeg de marge 7,6 procent en in 2014/2015 nog 9,8 procent. Het bedrijfsverlies (ebit) milderde van 133,4 miljoen euro vorig jaar naar 2,6 miljoen, vooral dankzij minder extra kosten en afwaarderingen. Het nettoverlies zakte van 192 miljoen naar 68 miljoen. De nettoschuld daalde met 30,7 miljoen euro tot 425,6 miljoen, en de schuldgraad verminderde van 7,1 keer de rebitda van de voorbije twaalf maanden eind maart 2019 naar een nog steeds hoge 4,4 keer. Inclusief de leasingschulden is de schuldgraad 4,9 keer de rebitda. Bij het afgelasten van de verkoop van Noliko mikte Greenyard voor het boekjaar 2020/2021 op een rebitda ruim boven 100 miljoen euro, maar nu stelde de groep een voorzichtige 100 à 105 miljoen euro voorop.ConclusieGreenyard krabbelt langzaam recht, na een lastige periode. De bodem voor het aandeel lijkt gezet. De hoge schuldpositie blijft een aanzienlijk risico, dat bij de minste operationele tegenslag weer acuut kan worden. Het transformatieplan moet tegen eind 2021 toelaten de bankfinanciering te vernieuwen. We vinden het nog te vroeg voor een koopadvies. Advies: HoudenRisico: BovengemiddeldRating: 2CKoers: 5,60 euroTicker: GREEN BBISIN-code: BE0003765790Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 248,5 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: +64,6%Koersverschil sinds jaarbegin: +21,3%Dividendrendement: -