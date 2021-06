Het verticaal geïntegreerde bedrijfsmodel van Greenyard werpt zijn eerste vruchten af.

De groente- en fruitgigant Greenyard presenteerde beter dan verwachte jaarcijfers 2020-2021, met afsluitdatum op 31 maart. Greenyard gaf daarvoor in april al de voorzet door de verwachte recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom of rebitda, zonder rekening te houden met de boekhoudkundige norm voor leasingschulden (IFRS16), voor het volledige boekjaar op te trekken van de bovenkant van de vork van 106 à 110 miljoen euro tot 116 à 117 miljoen. Aan het begin van het boekjaar werd een rebitda tussen 100 en 105 miljoen euro vooropgesteld. Finaal klokte Greenyard af op 116,6 miljoen euro, een toename met 21,8 procent tegenover het boekjaar 2019-2020 (95,7 miljoen euro), of tot 156,9 miljoen inclusief IFRS16 (+17,6%). Dat was in de eerste plaats een gevolg van een stevige omzetgroei met 8,7 procent tot 4,42 miljard euro. Na negen maanden bedroeg de omzetgroei 10,3 procent, maar in het vierde kwartaal beperkte de groei zich tot 4,5 procent. Het Fresh-segment boekte 3,59 miljard euro omzet, een toename met 10,1 procent tegenover vorig jaar. Dat is vooral een gevolg van de nauwere samenwerking met de grote retailers via het verticaal geïntegreerde partnermodel. De rebitda steeg van 76,3 miljoen euro naar 95,1 miljoen (+24,6%), of een stijging van de rebitda-marge van 2,3 naar 2,6 procent. Long Fresh, de diepvriesafdeling Pinguïn en de conservenafdeling Noliko, realiseerde een omzet van 823,5 miljoen euro, een klim met 3,2 procent in vergelijking met vorig jaar, geholpen door enkele nieuwe contracten en extra volume door de thuisconsumptie die de daling bij de horeca compenseerde. De rebitda herstelde met 4,2 miljoen euro tot 62,6 miljoen euro (+7,2%). De rebitda-marge klom van 7,3 naar 7,6 procent. Op groepsniveau was er een kleine nettowinst van 1,2 miljoen euro, tegenover een nettoverlies van 68 miljoen in het boekjaar 2019-2020. De nettoschuld daalde de voorbije twaalf maanden van 425,6 miljoen naar 339,9 miljoen euro, mede dankzij de gelaagde herfinanciering in maart. Die omvatte naast leningen en kredieten met een bankenconsortium voor 467,5 miljoen euro, inclusief een kredietlijn voor de terugbetaling van de converteerbare lening van 125 miljoen in december 2021, ook een kapitaalverhoging van 50 miljoen. Daardoor daalde de schuldgraad van 4,4 naar 2,9. Tegen het einde van het boekjaar 2021-2022 mikt het management op een daling van de schuldgraad richting 2,5 keer. Dat cijfer houdt rekening met de onlangs aangekondigde overname van Greenyard Prepared Netherlands, een leverancier van champignons in blik en glas, door de Poolse investeerder Cornerstone Investment Management voor 17 miljoen euro. Daarmee is de transformatie afgerond die in 2019 onder impuls van medetopman Marc Zwaaneveld werd opgesteld, en verschuift de aandacht naar het verder versterken van de wereldwijde kernactiviteiten en van het verticaal geïntegreerd partnermodel met de grote retailers. Voor het boekjaar 2021-2022 mikt Greenyard op een rebitda inclusief IFRS16 van 165 miljoen euro (125 miljoen zonder IFRS16). Tot het boekjaar 2024-2025 moet de omzet jaarlijks met 2 procent groeien en de rebitda met 5 procent. ConclusieHet aandeel van Greenyard reageerde positief op de jaarcijfers. We verlaagden na de herfinanciering in maart het risicoprofiel. Het verticaal geïntegreerde bedrijfsmodel werpt zijn eerste vruchten af. Het aandeel is voldoende vooropgelopen en noteert correct, tegen 26 keer de verwachte winst 2021-2022 en met een ondernemingswaarde (ev) van ruim 6,5 keer de verwachte rebitda 2021-2022. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 10,3 euroTicker: GREEN BBISIN-code: BE0003765790Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 457 miljoen euroK/w 2021: 381Verwachte k/w 2022: 26Koersverschil 12 maanden: +94%Koersverschil sinds jaarbegin: +70%Dividendrendement: -